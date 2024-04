Detenidos dos palestinos con hachas y cuchillos que supuestamente preparaban un ataque en Cisjordania

El Ejército de Israel ha detenido este viernes a dos "terroristas" palestinos armados con un hacha y varios cuchillos que presuntamente se preparaban para llevar a cabo un ataque en Cisjordania, sin que por el momento haya más detalles sobre el incidente. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han arrestado hace poco a dos terroristas que llegaron a una granja (...), uno de los cuales portaba un hacha, con la intención de llevar a cabo un ataque en el área", ha dicho el Ejército en un comunicado publicado en su página web. Así, ha explicado que "tras el registro de su vehículo se han hallado más hachas y cuchillos". "Los terroristas y los medios de guerra han sido trasladados por las fuerzas de seguridad", ha indicado. Por el momento no han trascendido detalles sobre las identidades de los detenidos o si pertenecen a algún grupo. Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', los sospechosos planeaban perpetrar el ataque en una zona agrícola de un asentamiento situado cerca de la localidad cisjordana de Uadi al Siq. El asentamiento fue levantado por un colono ultraderechista sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE). El suceso tiene lugar en medio de un repunte de la violencia desde 2023, incrementada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Desde entonces, más de 480 palestinos han muerto a manos de las fuerzas de seguridad israelíes o en ataques perpetrados por colonos, al alza durante las últimas semanas, mientras que la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza ha dejado hasta la fecha cerca de 34.200 muertos, según datos de las autoridades gazatíes, controladas por Hamás.