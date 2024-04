Venecia comienza a cobrar 5 euros a los turistas que quieran acceder a su centro histórico desde este jueves

Venecia ha empezado a cobrar una tasa de 5 euros a los turistas para acceder a su centro histórico desde este jueves 25 de abril, como medida en su particular lucha contra el turismo de masas, según ha informado el Ayuntamiento. En concreto, la tarifa se empieza a aplicar en un primer bloque desde hoy hasta el 5 de mayo, para después continuar con su implementación los sábados y domingos en mayo, junio y julio hasta el 14 del séptimo mes. Para conseguir el código de acceso QR es necesario registrarse en la plataforma correspondiente habilitada para ello, que ya se encuentra disponible, mientras que el pago solo está habilitado para el horario comprendido entre las 8.30 y las 16.00 horas. La contribución se incluye únicamente en la zona llamada Ciudad Antigua en los días y horarios definidos. Al contrario, no se paga para quienes pasen por Piazzale Roma, Tronchetto o la Estación Marítima, sin acceder a la Ciudad Antigua y para quienes deben llegar al muelle de San Giobbe si pasan desde Piazzaleque otros lugares como Piazzale Roma, Tronchetto o la Estación Marítima. Asimismo, para este 2024 tampoco se cobrará el pago en los accesos a las islas más pequeñas, incluido el Lido de Venecia (Alberoni y Malamocco), Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Sant'Erasmo, Mazzorbo, Mazzorbetto, Vignole, S.Andrea, la Certosa, San Servolo, S. Clemente, Poveglia. Entre las personas exentas del pago se encuentran los nacidos y residentes de Venecia, menores de 14 años y personal de policía y de las fuerzas armadas. Por su parte, los trabajadores, estudiantes y familiares no pagarán pero deberán pedir la exención. REDUCIR GRANDES GRUPOS Y PROHIBIR LOS ALTAVOCES El pasado enero, el Ayuntamiento de Venecia comunicó su decisión de reducir el número de personas de los grupos acompañados por guías turísticos a 25 miembros, es decir, la mitad de los pasajeros de un bus turístico, para la visita al centro histórico de la ciudad y a las islas de Murano, Burano y Torcello, según una nota de prensa. Además, se prohibirá a los profesionales turísticos el uso de altavoces que puedan causar "confusión y molestias". También se sancionará la ocupación de calles estrechas, puentes o lugares de paso. Las medidas, que tendrán que pasar por el Ayuntamiento, una vez aprobada entrarán en vigor el próximo día 1 de junio de 2024.