Isabel Pantoja reacciona a las memorias de Julián Muñoz para vengarse de ella

Este fin de semana era Luis Rollán el que soltaba la bomba en 'Fiesta': Julián Muñoz, que sufre un "cáncer galopante" como él mismo ha revelado, estaría escribiendo sus propias memorias con un fin muy claro, vengarse de Isabel Pantoja. El exalcalde de Marbella estaría dispuesto a hacer públicos informaciones y datos que podrían afectar de lleno a la tonadillera, poniéndola en la cuerda floja al contando, presuntamente, episodios delictivos en los que podría estar implicada. "Quiere contar todo el proceso de lo que ha sido su relación con Isabel Pantoja, el tema del caso Malaya y su implicación. Estaríamos hablando de delitos y de dinero. Julián no tiene nada que perder y lo veo como una vendetta hacia Isabel" ha desvelado el tertuliano. Una autobiografía sobre la que Muñoz guarda silencio -dejando en el aire si es verdad o uno de los tantos rumores que han surgido en los últimos años- y a la que ya ha reaccionado la viuda de Paquirri: "Se enteró de la venganza de Julián y su respuesta fue contundente" ha relatado Antonio Rossi en 'Vamos a ver', asegurando que Isabel no tiene ningún miedo a lo que pueda contar su expareja sobre ella. "Si tuviera que decir algo hubiese ido a un juzgado, estuvo delante de un juez y nunca dijo nada. Le da exactamente igual lo que digan, le preocupa absolutamente cero lo que se diga. Le da igual lo que inventen porque Julián Muñoz no forma parte de su vida" ha insistido el colaborador. "No le preocupa nada de lo que vaya a hacer ni vaya a escribir Julián, nada de nada. Ella pagó todo lo que le dijeron. Ella está centrada en sus cosas y es la única que no ha vuelto a hablar desde que ocurrió todo, así que le da exactamente igual lo que se diga" ha afirmado el periodista.