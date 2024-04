Iker Muniain dejará el Athletic Club a final de temporada: "Has sido lo mejor de mi vida"

El mediapunta Iker Muniain anunció este miércoles que dejará el Athletic Club a final de la presente temporada, después de 15 temporadas en el primer equipo en las que ha disputado 557 partidos, poniendo el broche de oro a esta etapa con el título de Copa del Rey conquistado hace menos de un mes en La Cartuja, rompiendo una sequía de 40 años en la competición. "Ha sido algo increíble, la comunión que hemos mostrado la afición y el equipo demuestra que verdaderamente somos únicos en el mundo. Ha sido una decisión muy difícil, pero creo que es lo mejor tanto para el Athletic como para mí. Como dice la canción 'Confieso que has sido lo mejor de mi vida. Pero ahora, mi amor, ha llegado el momento de separarnos'", afirmó Iker Muniain en el vídeo con el que el club bilbaíno anunciaba la marcha de su capitán. El mediapunta del Athletic comentó que se va "feliz" y "con el sueño de haber levantado" el "tan deseado" título de Copa, así como de haber sacado "la Gabarra 40 años después". "Estos partidos que nos quedan, como siempre, pelearemos para alcanzar ese soñado puesto Champions. ¡Aúpa Athletic!", añadió. El club reaccionó a la noticia con un comunicado en el que informó de que Muniain decidió marcharse "por decisión propia". "El momento y la forma que ha elegido el capitán para despedirse del equipo de su vida suponen una nueva muestra del amor incondicional del '10' rojiblanco por el Athletic", destacó la entidad, que aseguró que el jugador es "merecedor del mayor de los reconocimientos" por el "legado que deja". El veterano futbolista, de 31 años, se despide del club "de sus amores con el recuerdo imborrable que deja la final de Copa y la posterior fiesta de La Gabarra en Bilbao". El '10' anotó uno de los penaltis de la tanda y levantó el trofeo junto a De Marcos. "El derroche de energía, actitud y entusiasmo mostrados dejan la estampa de un Muniain feliz, orgulloso del Athletic y de sus compañeros. Felicidad y orgullo compartidos con la afición, siendo Iker el dinamizador perfecto de unos días de gloria que ya son eternos", resaltó el Athletic, que avanzó que "en próximas fechas" se celebrará un evento de despedida y homenaje a Muniain en San Mamés. El capitán de los 'leones' deja el Athletic "por la puerta grande" después de 15 temporadas en el primer equipo y 557 partidos, hasta el momento, el segundo jugador en el ránking histórico después de los 614 de Iribar. Llegó a Lezama con 12 años, en categoría infantil, y fue quemando etapas hasta debutar con el primer equipo con tan solo 16 años. Fue el 30 de julio de 2009 en San Mamés frente al Young Boys, y en la eliminatoria de vuelta se convirtió en el jugador más joven en marcar gol en partido oficial con el Athletic en toda su historia tras Txomin Acedo, que marcó con unos meses menos en el campeonato regional en 1914. Desde entonces, Muniain ha anotado 75 goles repartidos entre LaLiga, Copa, Champions y Europa League. En su palmarés lucen dos Supercopas de España (2014/15 y 2019/20) y el reciente título de Copa que rompe una sequía de 40 años en la competición. Ha sido subcampeón de Copa en cinco ocasiones y una más en la Liga Europa, en la final de Bucarest ante el Atlético de Madrid en 2012. "Las estadísticas no alcanzan a reflejar el modo en el que el navarro ha ayudado a engrandecer la historia del Athletic. Como en su día hicieron otras grandes leyendas rojiblancas, Muniain prefirió quedarse en casa y competir con los suyos, en el equipo que lo formó y le dio la oportunidad de convertirse en profesional, renunciando a fichar por algún otro club que le pudiera ofrecer más dinero y la promesa de más títulos", expresó el conjunto vasco. Esa decisión de 'one club man' lo ha convertido en un ídolo en Bilbao y en referente para las categorías inferiores del Athletic. "Desde su nombramiento como capitán ha estado siempre a la altura de la institución, dando muestras de deportividad y de respeto constantes", agradeció el club bilbaíno, que enfatizó también en "la entereza, entrega y dedicación" del jugador en sus dos graves lesiones de rodilla.