Borrell cree que Irán e Israel se "han alejado del abismo" pero la situación sigue "inestable" y "peligrosa"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado este miércoles que Irán e Israel se "han alejado del abismo" y no están usando los últimos ataques para aumentar las tensiones, aunque ha avisado de que el riesgo de una escalada sigue latente en Oriente Próximo. "Ninguno de los dos lados utilizaron las explosiones en Irán como elemento nuevo de escalada pero el riesgo existe todavía y la obligación es llamar a la contención para que la escalada no aumente el nivel del riesgo", ha argumentado en un debate en el Parlamento Europeo centrado en el ataque a Israel con cerca de 300 drones y misiles por parte de Irán. Esto le ha llevado al jefe de la diplomacia europea a apuntar que Irán e Israel se han "alejado un poco del borde del abismo", en referencia al escenario de una guerra a gran escala tras sus ataques cruzados. No obstante, Borrell ha alertado de que la situación es volátil y que la atención ahora está en la frontera con Líbano donde se han recrudecido los ataques entre la milicia de Hezbolá y el Ejército de Israel. "Cualquier cálculo erróneo puede provocar un conflicto y el nivel de intercambio de fuego alcanza niveles que no se veían desde 2006", ha indicado en referencia a la guerra que afectó durante 34 días a Líbano, el norte de Israel y los Altos del Golán. DIPLOMACIA A LA PAR QUE LAS SANCIONES En este sentido, el Alto Representante ha apuntado los pasos dados por los Veintisiete para imponer más sanciones al sector militar de Teherán, en concreto a la fabricación de drones y misiles y para castigar el suministro de este material a sus fuerzas afines en Líbano, Yemen, Siria e Irak. De todos modos, ha avisado de que "solamente las sanciones no van a disuadir a Irán" de seguir sus acciones, tras recordar que el régimen de los ayatolás lleva "años y años" bajo sanciones internacionales y es junto a Corea del Norte el país más sancionado. "No resuelven el riesgo de escalada y hay que dar espacio a la diplomacia. Tiene que ser igualmente importante", ha apuntado, por lo que ha reivindicado ante los eurodiputados que la UE debe jugar un papel para apaciguar la situación dado que es un actor que mantiene los canales abiertos con Teherán. Así ha puesto de relevancia que la UE tiene capacidad de llegar a Irán pero también a los vecinos árabes de la región y a Israel, a quien ha pedido contención para evitar una guerra total en Oriente Próximo. "La espiral de ataques y contraataques ha bajado y es buena noticia pero la situación sigue inestable y peligrosa", ha señalado.