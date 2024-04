Anita Matamoros, así hablaba hace unos días de su hermana Laura y Miri Pérez

A pesar de que no está concursando en Honduras, Anita Matamoros se ha convertido en una de las grandes protagonistas de 'Supervivientes 2024'. Su hermana Laura Matamoros, con la que siempre ha presumido de tener una relación muy especial -de hecho es con el único miembro del clan Matamoros con el que se lleva- la está poniendo en una tesitura muy delicada atacando a dos de los pilares de su vida: su madre Makoke y una de sus mejores amigas, Miri Pérez-Cabrero. Tras arrancar el reality al grito de 'Makoke a la calle' al lanzarse desde el helicóptero, han sido numerosas las veces en las que la ex de Benji Aparicio criticó abiertamente a la exmujer de su padre con sus compañeros de 'Playa Limbo'; especialmente con Lorena Morlote, a la que sus ataques a Makoke le han valido el fin de más de 20 años de amistad. Una 'fijación' con la madre de su hermana Anita que muchos creen que ha sido el motivo por el que la audiencia expulsó a Laura de 'Supervivientes'. Y la influencer podría haber tomado nota, ya que tras ser la repescada por el abandono de Carmen Borrego, no ha vuelto a nombrar a Makoke. Ahora tiene una nueva 'enemiga' que no es otra que una de las mejores amigas de su hermana, Miri Pérez, con la que Anita incluso convivía en su dúplex a las afueras de Madrid antes de arrancar el reality. En su primer cara a cara tras volver a los Cayos Cochinos, la hija de Kiko Matamoros no ha dudado en enfrentarse a la concursante de 'Masterchef', acusándola de ser "una gran actriz a la que le encantan las cámaras". "Cómo actúas, sabes perfectamente qué decir, estar en el momento justo donde tienes que estar... Pero yo no creo que seas una gran actriz porque no sabes mentir", le espetaba a una desencajada Miri que solo acertaba a decir que le parecía muy fuerte lo que le estaba diciendo Laura cuando ni siquiera la conoce. ANITA, EN SILENCIO, DEJA CLARO A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES A FAVOR DE QUIÉN ESTÁ Entre la espada y la pared una vez más, Anita ha hecho de las redes sociales su vía de escape y, aunque no se ha pronunciado directamente sobre el enfrentamiento entre Laura y Miri, sí ha dejado clara su posición al pedir continuamente a sus seguidores que apoyen a su amiga. De su hermana, ni una palabra. Un silencio que dice mucho y que podría significar que no le han sentado nada bien los ataques de su hermana a su madre y a su íntima desde que comenzó 'Supervivientes' En un discreto segundo plano, Anita no ha ido a ningún evento en las últimas semanas, pero ahora recuperamos unas declaraciones tras el arranque del reality en las que ya dejó claro que si tuviese que decantarse por una de las dos, ¡Laura saldría perdiendo! "Me hace mucha ilusión que Laura esté viviendo esa aventura por segunda vez, pero mojándome te diré que hay una concursante dentro que es Miri, hemos estado viviendo juntas antes de que entrara y he vivido con ella la ilusión que tiene, lo mucho que se ha preparado, lo motivada que está y la falta que le hace esta experiencia* Es una luchadora y aunque queda mucho concurso la apoyo completamente" confesaba. Lejos de quedarse ahí, Anita también revelaba ante las cámaras de Europa Press que Miri es su ganadora: "Al final es el segundo round de mi hermana, que se demuestre quién es mejor superviviente, pero Miri nos va a enseñar muchas cosas, la vais a descubrir". Unas declaraciones en las que también se pronunció sobre el famoso "Makoke a la calle" de Laura, al que intentó quitar hierro sin demasiada convicción. "Es un meme que hemos gritado todos pero al final la broma cuando lo hace alguien con quien no hay tanta confianza o afinidad deja de ser tanta broma. No hay que crear un drama y una polémica donde no la hay. Le he dicho a mi madre que pase" se sinceraba.