Acusan a la Policía keniana de 118 asesinatos y diez desapariciones forzadas en 2023

Nairobi, 24 abr (EFE).- Al menos 118 personas fueron asesinadas durante 2023 a manos de la Policía de Kenia, que perpetró diez casos de desapariciones forzadas, denunció este miércoles la plataforma Missing Voices ('Voces Perdidas'), formada por ONG de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).

"Los números han bajado ligeramente (respecto a 2022), pero la impunidad policial continúa. Aunque hubiera una sola persona asesinada, un solo desaparecido, eso ya sería demasiado", expresó el director de la organización International Justice Mission (IJM) en Kenia, Benson Shamala, en la presentación en Nairobi del informe 'Fin a la impunidad policial'.

Los asesinatos extrajudiviales cometidos por la Policía disminuyeron un 9,2 % respecto al año anterior (de 130 en 2022 a 118 en 2023), mientras que las desapariciones forzadas se redujeron en un 54,5 % (de 22 a 10).

La gran mayoría de las víctimas, como ha venido siendo habitual, fueron hombres: 111 asesinados, frente a 7 mujeres.

Además, el 40 % de esos varones tenían entre 19 y 35 años.

Sin embargo, Missing Voices alertó en su informe del ligero aumento en la proporción de mujeres asesinadas por la Policía, que pasó del 4,7 % en 2022 al 6 % el pasado año.

"Este leve incremento no puede ser ignorado, dadas las crecientes preocupaciones sobre los feminicidios en todo el país", apuntó la plataforma.

De las al menos 118 personas fallecidas por acción de la Policía, 113 fueron tiroteadas, dos murieron bajo custodia policial, otras dos por violencia física y otra por torturas.

"Seamos claros: las vidas de los kenianos no son números. Son seres humanos reales que han perdido sus vidas ilegalmente debido a la brutalidad policial", afirmó el director ejecutivo de AI Kenia, Irungu Houghton, durante la presentación.

El condado de Nairobi, la capital, fue de nuevo el lugar con más incidentes, con 46 casos; seguido de lejos por Kisumu (oeste de Kenia), con 9 casos.

La organización Independent Medico-Legal Unit, miembro de Missing Voices, monitoreó 22 protestas en quince condados durante 2023.

En ellas, recibió 303 alertas y documentó 296 casos, 67 de los cuales fueron ejecuciones extrajudiciales, 228 torturas o similares y una desaparición forzada.

El informe, publicado por cuarto año consecutivo, además de aportar datos, exige el fin de la impunidad policial.

"No podemos seguir culpando a 120.000 agentes(...). Debemos fijarnos en quienes dieron esas órdenes, supervisaron esas operaciones y no tomaron la debida diligencia para asegurarse de que en el curso de una protesta legal la gente no perdiera la vida", exigió Houghton.

De los alrededor de 118 policías implicados en asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas en 2023, tan solo cinco fueron detenidos, mientras que unos 113 continúan ejerciendo su profesión, algo que para Missing Voices es un "riesgo" de que se produzcan más casos similares.

Según Houghton, este informe debería ser evaluado por el Ministerio del Interior: "Hasta que esto no suceda, no veremos la rendición de cuentas donde la necesitamos, es decir, en las oficinas gubernamentales", subrayó.

En la misma línea, el coordinador del informe, Morris Odhiambo, animó a decenas de familiares y amigos de las víctimas presentes en el acto a denunciar sus casos.

"No os quedéis callados, no tengáis miedo. Porque si os calláis no habrá justicia para vosotros", exhortó Odhiambo.

Por otro lado, la plataforma celebró el inicio del juicio contra el agente de policía Ahmed Rashid, acusado del asesinato de los adolescentes Jamal Mohamed y Mohamed Dahir Kheri en el barrio de Eastleigh de Nairobi en 2017, pues lo consideran un "golpe a la impunidad policial" en Kenia. EFE

