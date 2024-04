La Policía de EEUU detiene a decenas de manifestantes propalestinos en campus universitarios

La Policía de Estados Unidos ha detenido este lunes a decenas de manifestantes propalestinos que habían acampado en varios campus universitarios, en el marco de un aumento de las protestas en el país norteamericano ante los bombardeos constantes de Israel en la Franja de Gaza, que han dejado más de 34.100 muertos en seis meses. La Universidad de Yale (en la ciudad de New Have, en Connecticut) ha explicado que las manifestaciones comenzaron la semana pasada en protesta por la inversión en armas militares y ha agregado que cada día ha contado con una mayor concentración de personas, incluyendo estudiantes, graduados, trabajadores del centro y personas sin vínculo al mismo. "Esta mañana temprano, la universidad volvió a pedir que se fueran y se llevaran sus pertenencias. Antes de esto, la universidad había notificado a los manifestantes en numerosas ocasiones que, si continuaban violando las políticas con respecto a la ocupación de espacios al aire libre, podrían enfrentar medidas policiales y disciplinarias", reza un comunicado. También ha agregado que en la víspera las autoridades educativas estuvieron conversando con los manifestantes, ofreciéndoles la oportunidad de reunirse con los administradores y evitar así el arresto si abandonaban la zona. "Hoy, la Policía ha aislado el área y ha pedido a los manifestantes que mostraran una identificación. Algunos se marcharon voluntariamente, cuando otros no cumplieron, la Policía emitió 47 órdenes de arresto", ha señalado. Los estudiantes arrestados se enfrentarán, además, a medidas disciplinarias por parte de la universidad, incluyendo amonestaciones o suspensiones. "La universidad tomó la decisión de arrestar a aquellas personas que no abandonaran la plaza teniendo en cuenta la seguridad de toda la comunidad de Yale y para permitir el acceso a las instalaciones universitarias a todos los miembros de nuestra comunidad", ha explicado. El alcalde de New Haven, Justin Elicker, ha señalado que la población tiene "derecho de libertad de expresión y protesta" y que la ciudad "tiene una larga historia apoyando la capacidad de la gente de expresar sus puntos de vista de forma pacífica", pero que "también es importante que las manifestaciones se lleven a cabo de forma segura y ordenada". Además, estudiantes y profesores de la Universidad de Nueva York han sido arrestados durante las protestas en el campus, después de que la escuela pidiera a las autoridades que intervinieran tras registrar supuestos cánticos intimidantes y varios incidentes antisemitas y ante la falta de autorización para reunión, informa la cadena de televisión estadounidense CNN. CLASES HÍBRIDAS EN COLUMBIA La Universidad de Columbia (en la ciudad de Nueva York), epicentro de las protestas propalestinas en Estados Unidos, ha anunciado que todas las clases de su campus principal serán híbridas, si la tecnología lo permite, hasta que termine el semestre de primavera. "La seguridad es nuestra máxima prioridad mientras nos esforzamos por apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes y todas las operaciones académicas requeridas", ha indicado. Durante el fin de semana, también se han registrado acampadas en tres universidades de la ciudad de Boston (Massachusetts): Tufts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Emerson. La Universidad de Harvard ha restringido durante toda la semana el acceso a su zona de césped mediante vallas "en aparente anticipación a las protestas estudiantiles", recoge el canal NBC. En este contexto, el presidente estadounidense, Joe Biden, mientras participaba en un evento sobre el Día de la Tierra en Virginia ha afirmado que condena "las protestas antisemitas" en los campus universitarios. "Condeno las protestas antisemitas. Por eso he creado un programa para abordarlo. También condeno a aquellos que no entienden lo que está pasando con los palestinos", ha manifestado tras ser preguntado sobre la situación en las universidades.