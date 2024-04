Aitana Bonmatí y la selección femenina de fútbol hacen historia en los Premios Laureus 2024

La futbolista Aitana Bonmatí y la selección femenina de fútbol fueron los grandes protagonistas del deporte español en la Gala de los Premios Laureus 2024, celebrada en el Palacio de Cibeles de Madrid y que reconoció a la catalana y a la campeona del mundo como los mejores en sus respectivas categorías, mientras que la tercera opción a un 'Oscar del Deporte', la delantera Salma Paralluelo, fue superada por el centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham. La centrocampista del FC Barcelona y de la selección estaba nominada por primera vez para un Premio Laureus y confirmó su favoritismo después de un 2023 repleto de éxitos individuales y colectivos ya que a su título de campeona del mundo con la 'Roja' añadió su segunda Liga de Campeones con el FC Barcelona, el Balón de Oro, el The Best, el premio a la Mejor Jugadora UEFA y los reconocimientos de 'MVP' tanto del Mundial como de la Champions. La de Sant Pere de Ribes se convirtió en la primera deportista española en ganar un Laureus y tras superar en la votación a rivales de mucha entidad como la jamaicana Sherica Jackson, campeona del mundo de los 200 m, la keniata Faith Kipyegon, primera mujer en ganar el doblete de 1.500 y 5.000 m en los Mundiales, la estadounidense Sha'Carri Richardson, oro mundial en 100 m y el relevo 4x100, la tenista polaca Iga Swiatek, actual número uno del mundo y campeona de Roland Garros, y la esquiadora estadounidense Mikkaela Shiffrin, que se convirtió en la líder de todos los tiempos en victorias de la Copa del Mundo de Esquí Alpino. "El año pasado fue increíble para mí y mis compañeras, tanto de mi club como de la selección. Estoy aquí por lo colectivo, así que gracias a mis compañeras que me han ayudado mucho", señaló la jugadora catalana, que recibió el trofeo de manos de dos leyendas como el exatleta jamaicano Usain Bolt y de la exesquiadora estadounidense Lindsey Vonn. El otro Laureus al deporte español de la noche en Madrid fue en la categoría de 'Mejor Equipo' donde la selección femenina de fútbol rompió otra barrera al ser el primer equipo femenino en hacerse con este reconocimiento. El combinado nacional, que hizo historia el pasado verano con la conquista de su primer Mundial, superó a rivales como el Manchester City, que conquistó su primera Liga de Campeones y el triplete, otras dos campeonas del mundo como las selecciones masculinas alemana de baloncesto y sudafricana de rugby, el equipo de Europa de la Ryder Cup, que recuperó el trofeo con el español Jon Rahm en sus filas, y el equipo Red Bull de F-1. En cambio, la joven delantera Salma Paralluelo, nominada a la 'Mejor Revelación' del 2023 después de conseguir en Australia y Nueva Zelanda con la selección su tercer Mundial tras los logrados con la Sub-18 y la Sub-20, a lo que añadió también su primera Liga de Campeones con el FC Barcelona, pero no pudo con el centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham. El madridista se llevó el trofeo por delante también de la delantera colombiana del Real Madrid Linda Caicedo, la tenista estadounidense Coco Gauff, campeona del US Open, el nadador chino Qin Haiyang, ganador de tres oros en los Mundiales de Fukuoka (Japón), y el atleta británico Josh Kerr, capaz de arrebatarle el oro mundial en los 1.500 metros al noruego Jakob Ingebrigtsen. Además, el Premio Laureus 'Sport for Good', que reconoce proyectos que impulsan el deporte en comunidades menos favorecidos, fue para la Fundación Rafa Nadal, que usa el deporte y la educación para empoderar a más de 1.000 jóvenes vulnerables en España y la India. Por otro lado, en cuanto al premio de 'Mejor Deportista Masculino', el ganador fue el tenista serbio Novak Djokovic, mientras que la gimnasta estadounidense el Simone Biles se llevó el de 'Mejor Regreso'. La joven 'skater' Arisa Trew y la tenista neerlandesa Diede de Groot se adjudicaron los premios a 'Mejor Deportista Mundial de Acción' y 'Mejor Deportista Mundial con Discapacidad'. --LISTA DE GANADORES DE LOS LAUREUS 2024. PREMIO LAUREUS AL DEPORTISTA MUNDIAL DEL AÑO Novak Djokovic. PREMIO LAUREUS A LA DEPORTISTA MUNDIAL DEL AÑO. Aitana Bonmatí. PREMIO LAUREUS AL EQUIPO MUNDIAL DEL AÑO. Selección española femenina de fútbol. PREMIO LAUREUS A LA REVELACIÓN MUNDIAL DEL AÑO. Jude Bellingham. PREMIO LAUREUS AL MEJOR REGRESO MUNDIAL DEL AÑO. Simone Biles. PREMIO LAUREUS AL DEPORTISTA MUNDIAL CON DISCAPACIDAD DEL AÑO. Diede de Groot. PREMIO LAUREUS AL DEPORTISTA MUNDIAL DE ACCIÓN DEL AÑO. Arisa Trew. PREMIO LAUREUS SPORT FOR GOOD. Fundación Rafa Nadal.