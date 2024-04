Martina Navratilova: "Djokovic es increíble, pero Alcaraz lleva el tenis a un nivel diferente"

La extenista checo-estadounidense Martina Navratilova ha asegurado que el serbio Novak Djokovic es "increíble", pero ha destacado que Carlos Alcaraz "lleva el tenis a un nivel diferente", además de alabar la dedicación de Rafa Nadal, que espera que se retire cuando él decida y del que afirma que puedes "ponerlo en cualquier deporte o cualquier trabajo duro" y mostraría siempre que es el mejor. "Tengo que ir con Alcaraz, es un jugador completo. Hace cosas que no habíamos visto antes en la pista. Djokovic es increíble, pero Alcaraz lo lleva a un nivel diferente en velocidad, sorprende, improvisa mejor que ningún otro y es un placer verle", señaló en una conferencia de prensa previa a los Premios Laureus 2024, que se entregan este lunes en Madrid. Navratilova, miembro de la Academia Laureus, se deshizo también en elogios hacia Rafa Nadal. "Espero que Rafa se retire cuando él decida, cuando el cuerpo lo haya dejado. Al mismo tiempo, cuando llegó a la escena mundial, pensamos que no iba a durar hasta los 30, porque juega un juego muy físico. ¿Cómo estábamos tan equivocados todos? Es genial verlo durante tanto tiempo", manifestó. "Creo que es un competidor máximo, lucha cada pelota, y se ve su influencia en la generación futura. El modo en que afronta el deporte, es un profesional máximo. Es un gran ejemplo para todos. Su rival es su peor enemigo, pero cuando el partido termina, son los mejores amigos. Puedes ponerlo en cualquier deporte o cualquier trabajo duro y mostraría su dedicación y su concentración", añadió. Por otra parte, valoró la carrera de Garbiñe Muguruza, que anunció su retirada este sábado y que se incorpora a la Academia Laureus. "Ha tenido una gran carrera y será una gran incorporación para nuestra Academia. Estoy orgullosa de tenerla, porque ella traerá más a la Academia y, sobre todo, a la Fundación de Deporte. Por eso, como dijo Boris, hemos hecho una gran diferencia y creo que es una gran incorporación; tenemos más sangre joven", indicó. Por último, criticó que las Finales WTA vayan a disputarse en Arabia Saudí entre 2024 y 2026 por el incumplimiento en el país de los derechos LGTBIQ. "Ir allí es uno de los mejores cambios que se pueden hacer antes de ir a Corea del Norte", dijo con ironía. "A nosotras no nos afecta porque ya no jugamos. Las jugadoras han tomado su decisión. Algunas lo han justificado como que no quieren meterse en política, pero el deporte es política", finalizó.