Javier Castillo nos confiesa cómo concilia su vida como escritor con su mujer

Javier Castillo, un hombre que ha hecho su sueño realidad escribiendo las novelas más aclamadas en España, está viviendo uno de los momentos más especiales de su carrera con el lanzamiento de su último libro 'La grieta del silencio'. El mismo día en que se lanzó, pudimos hablar con él y nos explicaba como compagina con su mujer, Verónica Díaz, para ser uno de los escritores más exitosos de nuestro país y papá de tres hijos. "Tengo muchísima suerte con mi mujer que es una persona que los dos nos compenetramos muy bien, viajamos mucho, pero al mismo tiempo sabemos que nuestro trabajo son muy particulares, ella es influencer de moda, viaja mucho, va a parís, a Milán, y yo necesito esa calma" nos explicaba el escritor. Ambos cuadran sus agendas "para que mis firmas no coincidan con sus eventos y luego también esa calma yo la busco siempre cuando los niños no están, van al cole, se han dormido por la noche". En cuanto a cómo le ha cambiado la mentalidad como escritor tras ser padre, nos desvelaba que "tener hijos te enseña las emociones más puras, el amor incondicional, el miedo irracional, el sentimiento de sobre protección más bonito que puedes tener, te enseña a que todas las emociones en cualquier libro funcionan, explota por mil". Además, Javier nos asegura que las historias que escribe en sus libros también las siente como si fueran realidad porque "soy una persona muy empática, me afecta mucho el dolor de los demás, una vez que ya había construido el personaje de Miren ha sido muy real, es una persona real y también lo que le ocurre a ven Miller con su hijo desaparecido, cada párrafo que escribía me afectaba más, sentía que me hacía daño a mí mismo hablar de esos temas".