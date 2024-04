El Real Madrid sentencia la segunda plaza en la Liga F y el Madrid CFF se pone tercero

El Real Madrid dio un golpe casi definitivo a la conquista del subcampeonato en la Liga F al golear a domicilio al Levante UD (2-4) y avivó aún más la pelea por la tercera plaza, ahora en poder del Madrid CFF que puso fin a la gran racha del Athletic Club (2-1), en partidos correspondientes a la vigesimocuarta jornada del campeonato. A falta de 18 puntos por disputarse, el conjunto madridista ya tiene en su mano la segunda posición ya que su buen triunfo en Buñol le hace tener un colchón de 12 puntos sobre el tercer clasificado, que ya no es el equipo 'granota', que ha caído a la quinta plaza. El Levante UD había asaltado en la primera vuelta el Alfredo di Stéfano, pero demostró que no está en su mejor momento pese a que se adelantó en el marcador muy pronto por medio de la brasileña Gabi Nunes, una ventaja que supo mantener hasta pasada la hora de juego. Pero en el minuto 66, una ex, Claudia Zornoza igualó con un gran disparo y las locales se vinieron poco a poco abajo. Linda Caicedo firmó la remontada poco después y puso la sentencia en el tramo final donde también marcó Maite Oroz antes de que Leire Baños maquillase el marcador en el añadido. La derrota levantinista fue aprovechada por dos de sus rivales por la tercera plaza, que es ahora propiedad del Madrid CFF, aunque con poca ventaja. El equipo madrileño se llevó el otro duelo directo de la jornada al batir 'in extremis' por 21 a un Athletic Club, que se queda a cinco puntos de la Liga de Campeones. El Madrid CFF acabó con la racha victoriosa de siete partidos consecutivos ganados por el equipo de David Aznar, que empezó por detrás en el marcador con un tanto en propia meta de Maite Zubieta. Sara Ortega empató en la segunda mitad y los puntos se quedaron en el Fernando Torres gracias a un tanto en el 89 de Luani. Por detrás del conjunto de Víctor Martín se situó el Atlético de Madrid, que no perdonó al Betis en el Cívitas Metropolitano, con goleada por 5-1 a un rival que vuelve a la zona de descenso. Ludmila da Silva, Rasheedat Ajibade y Estefanía Banini sentenciaron en la primera mitad y aunque Rosa Márquez recortó al inicio de la segunda, Sheila Guijarro y Lucía Moral cerraron el marcador en los minutos finales. La derrota bética la aprovechó el Granada, que salió del descenso gracias a su victoria por 2-1 ante el Costa Adeje Tenerife, mientras que el Eibar y el Valencia dieron un paso hacia la salvación con sus triunfos ante el colista Sporting Club Huelva (0-1) y ante una alicaída Real Sociedad (3-0), respectivamente. En cambio, el Villarreal cayó en casa ante el Sevilla por 1-2 y se quedó a dos puntos de la 'quema'. Además, el fin de semana trajo un nuevo equipo para la próxima temporada de la Liga F, el Deportivo de La Coruña, que vuelve a la élite tras tres años de ausencia después de certificar su ascenso ante 14.000 personas en Riazor al ganar 3-1 al Cacereño Femenino.