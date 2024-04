Casper Ruud: "Ganar en Barcelona es un gran paso en mi carrera"

El tenista noruego Casper Ruud aseguró tras ganar el Barcelona Open Banc Sabadell-71º Trofeo Conde de Godó, al superar al griego Stefanos Tsitsipas por 5-7 y 3-6 en 1:29 horas, que es un "gran paso" en su carrera poder ganar al fin un torneo ATP500 y espera que sea un punto de inflexión para "crecer" y poder optar a ganar Masters 1000 o un Grand Slam --con tres finales a sus espaldas--. "He perdido tres finales este año (Montecarlo, Acapulco y Los Cabos) y es un placer lograr la revancha y ganar un trofeo por una vez, es una sensación muy buena y ganar en Barcelona es un gran paso en mi carrera", manifestó en rueda de prensa. "Espero que sí sea un punto de inflexión. Tal vez juegue otra final de Master 1000 o de Grand Slam (lleva dos en Roland Garros y una en US Open). El sueño es jugar otra final de Grand Slam. Pero ganar un partido como el de hoy puede ser la diferencia entre ganar y perder. Espero que sea un gran paso en mi carrera para continuar creciendo", ahondó. Ruud aseguró estar experimentando una "sensación fantástica". "Es genial ganar este torneo tan especial, porque crecí mirándolo en televisión. Era un placer ver a Rafa ganar aquí, el tipo que admiraba cuando crecía y empezaba a jugar a tenis. Siempre ha sido una motivación y una inspiración venir aquí. Ganar el trofeo es una sensación muy buena", reconoció. Tras perder la última semana el Masters 1000 de Montecarlo ante Tsitsipas, optó esta vez por cambiar el guión de juego. "La táctica ha sido un poco diferente a la de Montecarlo. He jugado un poco más agresivo con mi resto, más cerca de la línea. Me ha ayudado a jugar más rápido y tratar de ser agresivo, porque cuando Tsitsipas tiene tiempo de ser agresivo y controlar el partido, es muy peligroso y difícil de derrotar", señaló. Y eso que no tuvo el mejor arranque de partido (1-3 abajo tras perder su primer servicio). "No fue el mejor comienzo, pero después me pude recuperar. Pero estoy seguro de que Stefanos (Tsitsipas) tendrá otra oportunidad para ganar el título aquí en Barcelona. Ha jugado cuatro veces la final, así que creo que es solo una cuestión de tiempo", auguró sobre una primera victoria del griego en el Godó. De cara al Masters 1000 de Madrid, cree que llegará bien al Mutua Madrid Open. "Tendré que descansar y recuperarme y pensar en hacer algo más, porque he estado tres semanas muy ocupado, han sido muy duras. Pero estoy listo, creo que cuando estás jugando bien es importante seguir mientras el cuerpo se siente bien", señaló.