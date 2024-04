Una amenaza de bomba se salda con un detenido y la evacuación del segundo aeropuerto del país

La Policía de Dinamarca ha confirmado que un individuo ha sido detenido por una amenaza de bomba -- todavía bajo consideración -- este sábado contra el aeropuerto de Billund, el segundo más importante del país, ahora mismo evacuado. "Pedimos a todos los ciudadanos que no se dirijan al aeropuerto", ha hecho saber en un comunicado el inspector de la Policía del Sudeste de Jutlandia, Michael Weiss, sobre la amenaza recibida en torno a las 10.30 de la mañana. La Policía está peinando todo el aeropuerto con investigadores, unidades caninas y artificieros. "Aún no se puede confirmar que haya una bomba en el lugar", reza el comunicado. El aeropuerto ha suspendido todas sus actividades y "no hay un horizonte temporal" sobre la reanudación de las mismas, añade la Policía en su nota, publicada en su página web. La Policía confirma la detención de un hombre pero de momento no da más detalles al margen de que "actualmente no hay información de que alguien más esté detrás de la amenaza de bomba".