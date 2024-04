Marta López Álamo evita pronunciar el nombre de Makoke

Fan de Manuel Turizo, Marta López Álamo no ha querido perderse la presentación de la nueva canción del colombiano con Saiko de la mano de McDonald's este jueves en Madrid. Sin la compañía de su inseparable Kiko Matamoros, con el que el balance es inmejorable a punto de celebrar su primer aniversario de boda, la modelo se ha pronunciado sobre la expulsión de Laura Matamoros de 'Supervivientes' y, a punto de conocer que ella era la repescada por la audiencia, no dudaba en pedir una nueva oportunidad para la hija de su marido. "En contra de Laura ha jugado todo lo que se ha formado. Muchas cosas, muchos factores. En fin, tienen que repescarla. Ni ella ni Kiko deberían de salir. Si hubiera salido Kiko también diría lo mismo. Creo que son concursantes imprescindibles, que mueven el avispero y ahí hace falta chicha. Son imprescindibles en el concurso y merecen llegar a la final. Ya no digo ganar, perder, no lo sé. Pero a la final se merecen llegar" ha asegurado, reconociendo que tanto ella como Matamoros se esperaban la expulsión de Laura "por lo que se ha formado alrededor, un poco tendencioso a mi parecer". Unas declaraciones en las que a todas luces podría hablar de Makoke por la campaña que ha hecho pidiendo la salida de la influencer por sus ataques durante el reality. Sin embargo, Marta ha dado muestras de su saber estar y dejando entrever que la ex de su marido es "la innombrable" ha dejado claro que se desmarca de este asunto: "No voy a entrar en eso ni voy a nombrarla. A ella no , no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer. No voy a entrar en nada de esto" ha zanjado evitando decir en todo momento la palabra Makoke. No es el único tema sobre el que ha hablado, ya que la modelo ha revelado cómo se encuentra tras hacer público en un podcast lo mal que lo pasó tras ser diagnosticada de hipotiroidismo hasta: "Me ha hecho tener un año muy de bajón, pero ya me han regulado las medicaciones y ya estoy feliz y contenta y con ganas de todo". Para aquellos que están en el mismo caso, Marta aconseja que "vayan llamando al endocrino y que se controlen las hormonas regularmente, que es muy importante". "Hay gente que se cree que tiene una depresión o cree que está mal o lo que sea y hacerse un buen análisis hormonal es algo que ayuda mucho, de verdad, a mí me ha ayudado mucho" reconoce, sin ocultar que a ella le ha "afectado mucho" en su día a día. "Durante un año entero el estar apática, el estar cansada, el levantarte sin ganas y no saber por qué... y pues al final hasta dar con la medicación adecuada y la regulación. Es una combinación de muchos factores, pero es una enfermedad que es bastante fastidiosa, pero se supera y se controla y ya está" afirma, revelando si le ha pasado factura en su relación con Matamoros: "Afecta como cualquier cosa, al final si estás desganada o lo que sea, pero él lo entiende y me ha entendido, igual que yo he entendido muchas otras cosas que han pasado, al final una pareja es apoyo y cariño mutuo. En la salud y en la enfermedad, hasta después de que la muerte nos separe, que lo dije en mis votos".