Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España intensifican su promoción en EEUU y Canadá con unas jornadas

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha participado en las Jornadas Profesionales de Turespaña de Apoyo a la Comercialización del Turismo Español para los mercados Estados Unidos y Canadá, celebradas del 15 al 18 de abril en Monterey, California. Según el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, en el año en que el Grupo celebra su XXX aniversario, están "redoblando esfuerzos" de promoción en Estados Unidos y Canadá, ya que la previsión en 2024 es alcanzar 24 rutas directas que conecten EE.UU. y España. "Nuestras 15 Ciudades Patrimonio son el viaje perfecto para los norteamericanos que quieren conocer lo mejor de España: nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra gastronomía y todas las experiencias extraordinarias que brindan nuestras 15 ciudades", ha indicado. El presidente del Grupo ha añadido que la asistencia a estas jornadas es una herramienta "clave" para fortalecer la imagen de los destinos en estos mercados, ofrecer de primera mano información sobre la oferta turística y cultural del Grupo y de cada una de las ciudades y también conocer las tendencias y oportunidades. El presidente ha recordado que esta acción complementa las presentaciones del Grupo en Chicago y Toronto llevadas a cabo en el mes de marzo por la delegación encabezada por el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. El Grupo presentó la oferta turística y patrimonial de las 15 ciudades españolas ante turoperadores, agentes de viajes y medios de comunicación de Canadá, en colaboración con Turespaña y Paradores, en un acto donde participaron 45 profesionales del sector turístico de Toronto, junto a la Consejera de la Oficina Española de Turismo, Bárbara Couto. En la segunda escala del viaje, en Chicago, 80 miembros de la Asociación de Profesionales del Sector turístico ASTA ( American Society of Travel Advisors), asistieron a la presentación del Grupo y Paradores, en colaboración con la Consejera de la Oficina Española de Turismo, Ángela Castaño. La participación en las jornadas en California, a las que asiste la técnica de Turismo del Grupo, Patricia Hernández, se enmarca dentro del Plan de Acción 2024 y en la colaboración del Grupo y Turespaña para la promoción de las 15 ciudades con el sello Unesco en los mercados internacionales. El objetivo de las jornadas es apoyar el conocimiento y la comercialización de los destinos, los productos y servicios turísticos españoles, informa en nota de prensa el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. En ellas participan empresas, destinos y entidades turísticas españolas, junto a agentes y turoperadores de Estados Unidos y Canadá, seleccionados previamente por las Oficinas Españolas de Turismo en Toronto, Chicago, Nueva York, Miami y Los Ángeles. MERCADO EN EEUU Así, Estados Unidos registra un "notable" y "rápido crecimiento", y Europa se sitúa como su principal destino transoceánico, con un 21,4% de cuota. Las últimas encuestas de 'The State of the American Traveler' constatan que existe un "elevado nivel de optimismo" para viajar (7,9 sobre 10 último dato enero 2024) y un 33% de los encuestados tiene intención de realizar viajes internacionales en 2024. Con respecto a España, el mercado estadounidense mostró a lo largo del 2023 un robusto crecimiento interanual, tanto en el volumen turístico (38,7%) como en el gasto realizado (50%) y en las pernoctaciones hoteleras (28,4%) Las cifras alcanzadas se sitúan entre el 116%-138% de los niveles prepandémicos, es decir, ya superadas las cifras de 2019 En 2023 visitaron España 3,8 millones de turistas estadounidenses, lo que representó el 4,6% del total de turistas recibidos, realizando un gasto estimado de 7.702 millones de euros (7,2% del total), lo que situó a Estados Unidos en el sexto puesto como mercado emisor de turistas hacia España y en el cuarto puesto con respecto al gasto realizado Los gastos medios por persona y día ascendieron a 2.027 y 281 euros, respectivamente, mientras que la estancia media se situó en 7,2 noches. La conectividad aérea presenta una tendencia muy favorable y la previsión para 2024 es alcanzar las 24 rutas directas entre EE.UU. y España. En total, 11 ciudades estadounidenses conectarán directamente con cinco ciudades españolas. Las principales actividades del viajero estadounidense en nuestro país son la visita a ciudades y visitas culturales. MERCADO EN CANADÁ A su vez, la evolución de los últimos meses indica la total recuperación y crecimiento del mercado canadiense, que además se encuentra en un momento de "gran dinamismo". En cuanto a la actividad económica del país, sigue manteniéndose "fuerte" y la tasa de ahorro sigue siendo "importante", especialmente entre las rentas más altas, que son las que en mayor media viajan a Europa y cuya capacidad de gasto no se está viendo afectada. En 2023 llegaron a España 656.984 turistas canadienses, lo que supone un incremento del 46% sobre los turistas que visitaron España en 2019, y representa la cifra más alta de la serie histórica. En cuanto al gasto, el gasto total de los canadienses en España fue de 1.286 millones de euros (Un 46% superior a 2019). El gasto medio por persona de los turistas canadienses fue de 1.994 euros. La percepción del destino España sigue siendo muy buena. De hecho, ha sido el único país de entre los destinos competidores para este mercado (Italia, Francia, Grecia) que ha mejorado el índice de percepción global, ahora solo superado por Grecia, y destaca especialmente el buen dato en el índice de seguridad. En cuanto a la conectividad, aunque los mercados europeos competidores siguen teniendo mejores conexiones, la capacidad aérea programadas entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de marzo de 2024 para España ha aumentado un 121 por ciento, gracias a que se ha mantenido también en temporada de invierno la ruta de Air Canadá Toronto-Madrid. Además, está prevista la apertura en verano 2024 de una nueva línea Montreal-Madrid de esta misma compañía. Estos datos apuntan que la tendencia del mercado seguirá siendo "muy favorable2 en los próximos meses. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España alcanza su 30º aniversario con el objetivo de actuar de manera conjunta en la conservación, puesta en valor y promoción turística de las 15 ciudades españolas reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. En concreto, Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.