Jonatan Giráldez: "En Londres solo tenemos que ganar y estamos acostumbradas a hacerlo"

El entrenador del Barça Femení, Jonatan Giráldez, comentó tras perder el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones Femenina contra el Chelsea (0-1) que está seguro de que podrán darle la vuelta a la eliminatoria en el partido de vuelta en Londres, ya que solo deben ganar y aseguró que es algo a lo que está "acostumbradas". "No somos previsibles por la capacidad de rotar jugadoras. Podremos hacer cosas distintas que nos acerquen algo más a merecer clasificarnos. Hoy, por el poco volumen de ocasiones, tendremos que hacer algo más en la vuelta si queremos clasificarnos para la final. En Londres solo tenemos que ganar y estamos acostumbradas a hacerlo", señaló en rueda de prensa. Para el técnico blaugrana, este duelo de ida fue "muy igualado" y con muy pocas ocasiones por parte de los dos equipos. "No ha sido un partido cómodo, he intentado modificar las posiciones de algunas jugadoras para tener más fluidez en fase ofensiva, hemos asumido algún riesgo más sin pelota y una lástima la ultima ocasión que tuvimos para conseguir el empate", comentó sobre la clara ocasión fallada por Alexia Putellas justo antes del final. "Es un derrota, pero siendo la primera parte de esta semifinal, tendremos la oportunidad de darle la vuelta en el partido de Londres. Tranquilidad porque quedan 90 minutos. Para las pocas ocasiones de ambos, el empate hubiera sido lo más justo. Pero el 0-1 es el resultado que hemos tenido. Esperamos y deseamos que la semana que viene sea un gran día", manifestó. Por otro lado, el técnico 'culer' reconoció que este sábado no mostraron su mejor propuesta en fase ofensiva. "Ellas han hecho un gran esfuerzo defensivo, doblando esfuerzos. Las veces que hemos podido atacar el área han estado muy bien a nivel defensivo. Sabíamos que sería un partido y una eliminatoria igualada, como ha sido", manifestó. "Sabíamos que harían un partido largo, de poco ritmo y de jugar lo menos posible. El partido de vuelta será similar, en cuanto a su propuesta porque les ha funcionado, han logrado un buen resultado. Nosotras estaremos obligadas a ajustar algunas cosas y hacer algo diferente para tener más opciones. Tengo confianza más que de sobras en las jugadoras y todo está abierto para la vuelta", reiteró. En cuanto a la constante pérdida de tiempo de las jugadoras del Chelsea en la segunda parte, fue claro. "La parte mala es que juegas menos, pero no han entrado tanto las asistencias como Hayes hubiera querido que entrasen, estuvo bien la árbitra. Han hecho el partido que querían, lo han conseguido, y tendremos que ser fuertes en Londres, jugar al máximo y mostrar una versión competitiva para estar en la final", concluyó.