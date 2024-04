Domingo 21 de abril de 2024

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Madrid. El Real Madrid y el Barcelona se enfrentan este domingo a las 21.00 y en el estadio Santiago Bernabéu en una nueva edición del Clásico, en el que el conjunto de Carlo Ancelotti puede dejar sentenciado el título al amparo de la euforia generada por su clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones, todo lo contrario que el equipo de Xavi Hernández, eliminado de Europa por el París Saint-Germain y que no puede dejar escapar la victoria si quiere mantener alguna opción de revalidar el título.

BALONCESTO LIGA ENDESA

Redacción Deportes. El Unicaja Málaga, líder de la Liga Endesa de baloncesto, tratará de mantener este domingo su privilegiada posición en casa y ante el Baskonia de Vitoria (18.30), mientras que el Real Madrid, segundo con los mismos triunfos (24) y derrotas (5) visita al Casademont Zaragoza (12.30). También se juega los partidos Joventut Badalona-Basquet Girona (12.30), Valencia Basquet-Lenovo Tenerife (17.00) y Surne Bilbao Basket-Monbus Obradoiro (17.00).

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO

Shanghái (China). El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) arranca este domingo (09.00) desde el primer puesto de la formación de salida en el Gran Premio de China, quinta cita del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito de Shanghái, por delante de su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, y del español Fernando Alonso (Aston Martin).

TENIS BARCELONA

Barcelona. El noruego Casper Ruud, tercer cabeza de serie, y el griego Stefanos Tsitsipas, quinto favorito, se enfrentan este domingo desde las 16.00 en la final del ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó, en las pistas del RCT de Barcelona.

CICLISMO LIEJA-BASTOÑA-LIEJA

Redacción Deportes. El duelo entre el neerlandés Mathieu van der Poel y el esloveno Tadej Pogacar es este domingo el principal atractivo de la 110 edición de la Lieja-Bastoña-Lieja, la decana de las grandes clásicas de ciclismo, cuarto monumento del año y que se disputa con salida y meta en Lieja y un recorrido de 254,4 kilómetros-

FÚTBOL ARGENTINA

Córdoba (Argentina). River Plate y Boca Juniors se enfrentan este domingo en una nueva entrega del Superclásico del fútbol argentino, esta vez correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Liga. Sus aficiones vuelven a encontrarse en el interior de un estadio, algo que no sucedía desde la final de la Copa Libertadores de 2018, cargada de gloria para los 'millonarios' y de infausto recuerdo para los 'xeneizes'. Por Rafa Sanz del Río.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

AGENDA INFORMATIVA

ATLETISMO

- Campeonatos del Mundo de marcha, en Antalya (Turquía).

- Maratón de Londres (major). (FOTO)

- Maratón de Viena.

AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de China, quinta cita del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Shanghái (09.00). Información de Víctor Escribano. (FOTO)

- Termina el Rally de Croacia, cuarta prueba del Mundial. Cuatro tramos, el último a las 13.15. (FOTO)

- IndyCar Series. 2ª carrera, en Long Beach, California (EEUU).

BALONCESTO

- Liga Endesa. 30ª jornada (FOTO): Casademont Zaragoza-Real Madrid (12.30), Joventut Badalona-Basquet Girona (12.30), Valencia Basquet-Lenovo Tenerife (17.00), Surne Bilbao Basket-Monbus Obradoiro (17.00), Unicaja-Baskonia (18.30)

- NBA. Playoffs: Boston Celtics-Miami Heat, Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks-Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans.

BALONMANO

- Liga ASOBAL. 26ª jornada: Viveros Herol BM Nava-BM Logroño La Rioja (12.30), ABANCA Ademar León-Bidasoa Irún (17.00), Helvetia Anaitasuna-Recoletas Atlético Valladolid (18.30).

CICLISMO

- 110 Lieja-Bastoña-Lieja, en Bélgica sobre 254,5 km. (FOTO)

- 86 Giro de la Romaña (Italia), entre Lugo y Castrocaro sobre 196 km.

- Tour de Turquía (hasta 28).

FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 32ª jornada (FOTO): Getafe-Real Sociedad (14.00), Almería-Villarreal (16.15), Alavés-Atlético de Madrid (18.30) y Real Madrid-Barcelona (21.00).

. Previa del partido Sevilla-Mallorca.

- LaLiga Hypermotion. 36ª jornada. Crónicas de los partidos Espanyol-Andorra (14.00), Eldense-Albacete (16.15), Eibar-Alcorcón (16.15) y Mirandés-Burgos (18.30).

. Previa del partido Cartagena-Oviedo.

- Liga F. 24ª jornada: Atlético de Madrid-Betis (12.00) (FOTO), Villarreal-Sevilla (14.00), Valencia-Real Sociedad (16.00).

- Inglaterra. 33ª jornada: Everton-Nottingham Forest (14.30), Aston Villa-Bournemouth (16.00), Crystal Palace-West Ham (16.00) y Fulham-Liverpool (17.30).

- Inglaterra. Copa. Semifinales: Coventry-Manchester United (16.30). (FOTO)

- Italia. 33ª jornada (FOTO): Sassuolo-Lecce (12.30), Torino-Frosinone (15.00), Salernitana-Fiorentina (18.00) y Monza-Atalanta (20.45).

- Alemania. 30ª jornada: Werder Bremen-Stuttgart (15.30), Borussia Dortmud-Bayer Leverkusen (17.30) y Friburgo-Mainz (19.30).

- Francia. 30ª jornada: Le Havre-Metz (15.00), Lille-Estrasburgo (15.00), Reims-Montpellier (15.00), Brest-Mónaco (17.05), Toulouse-Marsella (19.00) y PSG-Lyon (FOTO) (21.00).

- Países Bajos. Final Copa: Feyenoord-NEC Nimega (18.00).

- Argentina. Copa de la Liga Profesional. Cuartos de final: River Plate-Boca Juniors. (FOTO)

FÚTBOL SALA

- Primera División. 27ª jornada: ElPozo Murcia-Mallorca Palma Futsal (19.00).

GOLF

- Termina The Chevron Championship, primer major femenino de la temporada, en The Club at Carlton Woods, en The Woodlands, Texas (EEUU).

- PGA Tour. Termina el RBC Heritage, en los Harbour Town Golf Links de Hilton Head Island, Carolina del Sur (EEUU).

HOCKEY PATINES

- Final de la Copa de la Reina Iberdrola, en Vilafranca del Penedés (Barcelona): Telecable Gijón-Esneca Fraga o Generali Palau de Plegamans (12.00).

MOTOCICLISMO

- Mundial de Superbike. Tercera cita, en el TT Assen (Países Bajos). Segunda carrera (14.00).

POLIDEPORTIVO

- Premios Laureus. Ruedas de prensa de Martina Navratilova y Boris Becker (11.30-12.15) y Michael Johnson, Nadia Comaneci y Edwin Moses (14.00) (FOTO)

. Previa de la entrega de los Premios Laureus, cuya gala se celebra por primera vez en Madrid.

TENIS

- Final del ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó (16.00). (FOTO).

- Finales de los torneos ATP 250 de Múnich y Bucarest.

- Finales de los torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) (FOTO) y 250 de Rouen (Francia).

- Mutua Madrid Open. Sorteo del cuadro femenino a las 18.00.

VELA

- Termina el Campeonato de España de la clase J70, en el Real Club Náutico de Barcelona.

VOLEIBOL

- Final de la Liga Iberdrola femenina. Segundo partido: Hidramar Gran Canaria-Avarca de Menorca (17.00) (1-0).

WATERPOLO

- Liga de Campeones femenina, en las instalaciones del CN Barcelona. Partido por el tercer puesto: Sant Andreu-Mataró (12.00), y final: Astralpool Sabadell-Olympiacos (14.00).

