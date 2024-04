Bernardo Silva se redime y mete al Manchester City en la final de la FA Cup

El Manchester City ha avanzado este sábado a la final de la FA Cup gracias a su victoria por 1-0 ante el Chelsea FC, en un duelo resuelto con un gol del mediapunta portugués Bernardo Silva en el minuto 84, que le ha redimido por su error en la tanda de penaltis contra el Real Madrid en los recientes cuartos de final de la Champions League. En el Estadio de Wembley, a razón de unas semifinales coperas jugadas a partido único, los pupilos de Pep Guardiola acusaron ese golpe que supuso caer el pasado miércoles frente a los merengues en la tanda desde los 11 metros. Bernardo Silva y Mateo Kovacic fallaron esos lanzamientos 'citizens'. Y el talentoso centrocampista portugués no dejó escapar contra el Chelsea su opción de revancha particular. Cuando corría el 84', Jérémy Doku filtró en la banda izquierda un balón para que Kevin De Bruyne apurase hasta la línea de fondo, desde donde centró raso al área pequeña. El guardameta de los 'blues', Djordje Petrovic, desvió la pelota con su pie izquierdo y llegó al segundo palo, zona en la que Silva estaba presto para el remate; con la zurda, el número 20 del City ejecutó tal disparo y Marc Cucurella no pudo evitar que entrase finalmente en su portería. Sigue viva la posibilidad de que los de Guardiola conquisten otra vez la FA Cup, donde esperan en la final al vencedor del duelo Coventry City vs Manchester United, y organicen festejos que podrían ampliarse si terminan ganando también la Premier League, donde van líderes con 73 puntos después de 32 jornadas ya consumidas.