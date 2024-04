Viernes 19 de abril de 2024

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Bilbao. El Athletic Club y el Granada abren este viernes desde las 21.00 la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports con un partido muy importante para ambos equipos, aunque por motivos bien distintos. El cuadro de Ernesto Valverde no puede permitirse un tropiezo si quiere seguir aspirando a lograr plaza de 'Champions' y el de José Ramón Sandoval, mantener alguna opción de salvación.

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Madrid/Barcelona. Con sensaciones y estados anímicos muy distintos, con el Real Madrid, pletórico tras eliminar al Manchester City en los cuartos de la Liga de Campeones, y el Barcelona, aún con la decepción de su eliminación ante el París Saint-Germain, preparan el Clásico del domingo que podría definir la lucha por el título o darle emoción a LaLiga.

BALONCESTO EUROLIGA

Vitoria. Baskonia y Virtus Bolonia se juegan este viernes desde las 20.30 una plaza en los cuartos de final para medirse frente al Real Madrid en el partido de repesca que se disputa en el Fernando Buesa Arena, al que ambos equipos llegan tras perder contra el Maccabi Tel Aviv en el caso del equipo español y de ganar al Anadolu Efes en el del conjunto italiano.

FÚTBOL LIGA CAMPEONES FEMENINA

Barcelona. El Barcelona, defensor del título, y el Chelsea ultiman este viernes su preparación para el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones femenina, que se juega el sábado y en el que el equipo de Jonatan Giráldez tratará de encarrilar el pase a su cuarta final consecutiva.

TENIS BARCELONA

Barcelona. El noruego Casper Ruud, tercer cabeza de serie, se enfrenta este viernes al italiano Matteo Arnaldi; el griego Stefanos Tsitsipas (5) juega contra el argentino Facundo Díaz; el británico Cameron Norrie (12) frente al argentino Tomás Etcheverry, y el francés Arthur Fils ante el serbio Dusan Lajovic en la fase de cuartos de final del torneo Conde de Godó de tenis, que se juega en Barcelona.

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO

Shanghái (China). El Gran Premio de China, quinta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno, que retorna al calendario después de cinco años de ausencia y que es el primero del año con formato especial, comienza este viernes en el circuito de Shanghái con la primera sesión de entrenamientos libres (05.30 a 06.30) y la clasificación al sprint (09.30 a 10.14).

AGENDA INFORMATIVA

ATLETISMO

- Entrevista con Álvaro Martín, doble campeón del mundo de marcha de 20 y 35 km con motivo de su participación el domingo en los campeonatos del Mundo de Antalya (Turquía).

- Previa de la primera cita de la Liga de Diamante 2024, que se disputa el sábado en Xiamen (China).

AUTOMOVILISMO

- Entrenamientos libres 1 (05.30 a 06.30) y clasificación sprint (09.30 a 10.14) del Gran Premio de China, quinta cita del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Shanghái. (FOTO)

- Rally de Croacia, cuarta prueba del Mundial (hasta 21). Ocho tramos, el último a las 19.44.

BALONCESTO

- Euroliga. Play-in: Baskonia-Virtus Bolonia (20.30). (FOTO)

- Liga Endesa. Última hora de los partidos de la 30ª jornada Río Breogán-Dreamland Gran Canaria, Baxi Manresa-Morabanc Andorra, Barça-UCAM Murcia y Zunder Palencia-Coviran Granada.

- NBA. Play-in: Miami Heat-Chicago Bulls y New Orleans Pelicans-Sacramento Kings.

BALONMANO

- Liga ASOBAL. 26ª jornada: Bada Huesca-REBI Balonmano Cuenca (20.00), Fraikin BM Granollers-Bathco BM Torrelavega (21.30)

CICLISMO

- Tour de los Alpes (hasta 19).

FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 32ª jornada: Athletic-Granada (21.00). (FOTO)

. Previas de los partidos Celta-Las Palmas, Rayo-Osasuna, Valencia-Betis y Girona-Cádiz. (INFOGRAFÍA)

. Girona. Rueda de prensa previa del entrenador del Girona, Míchel Sánchez (13.00. Estadio de Montilivi).

- Madrid. Carles Puyol y Julio Baptista, exjugadores del Barcelona y Real Madrid, respectivamente, son los protagonistas de un acto organizado por la cervecera Mahou con vistas al Clásico del domingo (10.50. Café del Río).

- Liga de Campeones femenina. Previa del partido de ida de las semifinales Barcelona-Chelsea.

- Real Madrid. Entrenamiento a puerta cerrada a las 11.00 en la ciudad deportiva de Valdebebas.

. El Barcelona se entrena a las 10.45 en el Estadi Olimpic Lluis Companys (primeros 15 minutos abiertos a los medios informativos). Rueda de prensa del técnico, Jonatan Giráldez, y Patri Guijarro (12.15. Sala prensa del estadio). (FOTO)

. Rueda de prensa de Emma Hayes, entrenadora del Chelsea, y una futbolista del equipo inglés (18.15. Estadio Olímpico Lluís Companys).

- Entrevista con la jugadora del Atlético de Madrid Ainhoa Moraza. (FOTO) (VÍDEO)

- LaLiga Hypermotion. 36ª jornada: Tenerife-Leganés (20.30).

. Previas de los partidos Amorebieta-Valladolid, Villarreal B-Rácing Ferrol, Rácing Santander-Levante, Elche-Sporting y Huesca-Zaragoza.

- Italia. 33ª jornada (FOTO): Génova-Lazio (18.30) y Cagliari-Juventus (20.45).

- Alemania. 30ª jornada: Eintracht Fráncfort-Augsburgo (20.30).

- Francia. 30ª jornada: Niza-Lorient (21.00).

- Portugal. 30ª jornada: Rio Ave-Arouca (21.15).

FÚTBOL SALA

- Primera División. 27ª jornada: Barça-Betis (20.30).

GOLF

- The Chevron Championship, primer major femenino de la temporada, en The Club at Carlton Woods, en The Woodlands, Texas (EEUU) (hasta 21).

HOCKEY PATINES

- OK Liga femenina. Resumen de los cuartos de final: Esneca Fraga-Voltregà Movento Stern (18.00) y Generali Palau-Lidergrip Mataró (20.30).

KÁRATE

- Karate 1 Premier League. Prueba en El Cairo (hasta 21).

OLIMPISMO

- Londres. El Comité Olímpico Internacional (COI) lanza en Londres su Agenda Olímpica de IA, una reunión con la participación de su presidente, Thomas Bach, en la que se estudiará el impacto de la inteligencia artificial sobre los deportes y en el olimpismo en particular (12.00. Lee Valley VeloPark Parque Olímpico Queen Elizabeth). (FOTO)

TENIS

- ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó (hasta 21). (FOTO).

- Torneos ATP 250 de Múnich y Bucarest (hasta 21).

- Torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) y 250 de Rouen (Francia) (hasta 21).

VELA

- Campeonato de España de la clase J70, en el Real Club Náutico de Barcelona (hasta 21).

.

WATERPOLO

- Previa de la Fase Final de la Liga de Campeones femenina, en la que la elite mundial del waterpolo se da cita este próximo fin de semana en Barcelona, que por primera vez en la historia reúne a tres equipos de un mismo país (Sabadell, Mataró y Sant Andreu), con el Olympiacos griego completando el elenco.

