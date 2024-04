(Previa) Levante-Real Madrid y Madrid CFF-Athletic Club, partidos más destacados en la jornada 24 de la Liga F

El Levante-Real Madrid acapara los focos de la jornada 24 de la Liga F, en la que el Madrid CFF y Athletic Club se enfrentarán en un duelo con mucho aroma europeo, y el líder indiscutible FC Barcelona jugará su partido entre semana, por su eliminatoria de Liga de Campeones ante el Chelsea. El campo de Buñol, en el que ya no quedan entradas a la venta, será el escenario del partido más destacado de la jornada 24 de la Liga F. El Real Madrid visitará el feudo levantinista en busca de tres puntos más que le permitan certificar la segunda posición de la clasificación, frente a un Levante que pretende alejarse de la presión de sus inmediatos perseguidores y volver a llevarse el triunfo ante las blancas, como hicieron en la primera vuelta por 1-2. Alba Redondo y María Méndez serán dos de los nombres del partido tras los rumores que les sitúan la próxima temporada en el equipo madridista. José Luis Sánchez Vera, técnico granota, será otro de los focos de atención después de sus palabras anunciando su marcha de la entidad levantina. El equipo valenciano llega en una mala racha en la que solo ha conseguido una victoria en los últimos siete partidos. Por el lado madridista, el conjunto de Alberto Toril buscará su tercer triunfo consecutivo después del 5-0 ante el Granada, en un encuentro en el que dejaron una muy buena actuación. Naomie Feller, con 9 goles, y Signe Bruun, con 10, llegan en plena forma tras marcar en la goleada ante las nazaríes la pasada jornada. El otro duelo espectacular de la jornada será el Madrid CFF-Athletic Club, en el que las madrileñas pondrán a prueba la racha de siete victorias de forma consecutiva que les ha catapultado hacia la lucha por clasificarse para la próxima Champions, que se han situado a tres puntos de la tercera plaza del Levante UD, con su rival a tan sólo uno. Las locales llegan al duelo tras la mala noticia de la grave lesión de la canterana Marina Rivas y se aferrarán a su fortaleza en casa, donde han sumado cuatro victorias en sus últimos seis encuentros como local. Por su parte, las bilbaínas llegan lanzadas y con ganas de revancha ante las madrileñas, que les vencieron en Lezama por 1-2 en la primera vuelta. En el resto de la jornada destaca el Atlético de Madrid-Betis, que se disputará en el Cívitas Metropolitano, y en el que las colchoneras intentarán volver a la senda de la victoria tras la derrota ante el Athletic Club la semana anterior, que les dejó a dos puntos de la tercera posición. Enfrente estará un Betis que puso fin a su racha de 14 partidos sin ganar, gracias a su triunfo ante el Levante Las Planas en la jornada 23 que le sacó del descenso. El Granada querrá aprovechar esta duelo y meter presión a las béticas sumando en su encuentro frente a un Costa Adeje Tenerife, que este jueves anunció la grave lesión de rodilla de Natalia Ramos en el último entrenamiento. Por su parte, el Sporting Huelva y el Eibar se medirán en un encuentro en el que las onubenses quieren agarrarse a sus escasas opciones de permanencia ante unas armeras que pretenden alejarse definitivamente del descenso tras la victoria ante el Sevilla del pasado sábado. El Villarreal recibe al conjunto hispalense en un duelo en el que las locales quieren poner fin a su racha de seis partidos sin ganar frente a un equipo que no gana como visitante desde enero, mientras que el Valencia pondrá el colofón a la jornada del fin de semana con su enfrentamiento ante la Real Sociedad en el quiere aprovechar el mal momento del equipo de Natalia Arroyo, que no gana desde hace siete jornadas.