FMI alerta sobre el riesgo de las grandes apuestas en futuros del Tesoro

(Bloomberg) -- Un pequeño grupo de fondos ha acumulado apuestas cortas tan grandes en el mercado de títulos del Tesoro que podrían desestabilizar el sistema financiero en general en momentos de tensión, según el Fondo Monetario Internacional.

“Se ha acumulado una concentración de vulnerabilidad, ya que un puñado de fondos muy apalancados representan la mayor parte de las posiciones cortas en futuros del Tesoro”, afirma el FMI en su informe sobre la estabilidad financiera mundial publicado esta semana. “Algunos de estos fondos pueden haber adquirido importancia sistémica para los mercados de títulos del Tesoro y de repos, y las tensiones que enfrentan podrían afectar al sistema financiero en general”.

Los comentarios del FMI se incluyeron en una sección en la que se analizaba el llamado comercio de base, que contribuyó a la agitación en el mercado de bonos más grande del mundo en el momento del brote de la pandemia en 2020.

En este comercio, los fondos de cobertura explotan las minúsculas diferencias entre los precios de los bonos del Tesoro al contado y los futuros, utilizando grandes sumas de dinero prestadas del mercado de acuerdos de recompra para amplificar los rendimientos. Debido a este apalancamiento y a la dependencia de la financiación a corto plazo, la apuesta ha atraído un creciente escrutinio por parte de los reguladores. Y ahora el FMI destaca otro riesgo: las posiciones concentradas.

En diciembre, cerca de la mitad de las posiciones cortas del Tesoro a dos años en el mercado de futuros estaban en manos de ocho operadores o menos, según el FMI. Estaba en un nivel similar a finales de 2019, justo antes de que un aumento de los costos de financiamiento en los primeros días de la pandemia llevara a los operadores a deshacer las posiciones, lo que ayudó a aumentar la volatilidad de los bonos en un momento de agitación en todos los mercados financieros.

El uso de operaciones de base aumentó junto con las alzas de las tasas de interés de la Reserva Federal, lo que podría hacer que la estrategia sea más rentable al ampliar la brecha de precios entre los mercados al contado y de futuros.

Un estudio de la Fed del mes pasado estimó que los fondos de cobertura han acumulado al menos US$317.000 millones en participaciones del Tesoro relacionadas con operaciones de base desde el primer trimestre de 2022, aunque el tamaño es “significativamente” menor de lo que estimaba anteriormente.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha estado trabajando para frenar las operaciones de base y aumentar la transparencia de la exposición de los fondos de cobertura a esta estrategia. En diciembre, la SEC exigió a los fondos y las casas de bolsa compensar de manera centralizada muchas más transacciones de bonos del Tesoro estadounidense, una medida destinada a reforzar la supervisión de las operaciones de base.

Desde entonces, hay indicios de que el uso de la operación podría estar disminuyendo: datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) muestran una disminución en las posiciones cortas de los fondos apalancados en futuros de bonos.

La concentración en estas apuestas también ha disminuido. En los futuros a dos años, las posiciones cortas netas controladas por ocho operadores o menos han caído a alrededor del 38% del interés abierto total, desde el 50% a principios de enero, según datos de la CFTC compilados por Bloomberg.

A pesar de esa reducción, el FMI señaló que las posiciones cortas de los fondos apalancados siguen siendo importantes, lo que significa que aún pueden representar un riesgo.

A medida que la Fed reduce sus tenencias de bonos del Tesoro, un proceso conocido como ajuste cuantitativo, también puede reducir la liquidez en el sistema financiero, lo que podría desencadenar un aumento en los costos de financiamiento y provocar que el comercio de base se deshaga, dijo el FMI.

