Agenda Informativa de EFE Internacional del 20 al 26 de abril de 2024

Jerusalén/Teherán/otras capitales - Seguimiento de la guerra en Guerra y la tensión en Oriente Medio (cobertura diaria).

Kiev/Moscú/Otras capitales - Seguimiento de la guerra en Ucrania (cobertura diaria).

Sábado 20

___________

Washington - Caucus republicano en Wyoming de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre.

Washington - Mitin del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) en Wilmington, Carolina del Norte.

Santiago de Chile - La sociedad civil finaliza la Pre Cop 2024, anticipo de la cumbre de Escazú sobre el clima y la emergencia climática.

Riviera Maya (México) - La XI edición de los Premios Platino se celebra en la Riviera Maya de México.

Buenos Aires – Prosigue el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici). (Hasta el 28 de abril).

La Habana – Continúa el Festival de cine europeo. (Hasta el 21 de abril) .

Bogotá – Continúa la XXXVI Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo). (Hasta el 2 de mayo) .

Buenos Aires - Se celebra la vigésima quinta edición del Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici). (Hasta el 28 de abril).

Santo Domingo - Cuatro grandes de la música como Sting, Juan Luis Guerra, Juanes y Residente actuarán en Santo Domingo con motivo del Festival Capitalia, una novedosa propuesta que aúna conciertos, gastronomía, medioambiente y cultura.

Estambul (Turquía) - El líder político de Hamás, Ismail Haniye, residente en Catar, tiene previsto viajar a Turquía durante el fin de semana para encontrarse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Túnez - Foro nacional para la defensa de víctimas de la parcialidad judicial y los juicios injustos, convocado por organizaciones de derechos humanos tunecinas.

Estambul (Turquía)- El ministro de Exteriores de Egipto, Samih Shukri, visita Turquía para reunirse con su homólogo turco, Hakan Fidan.

Lisboa - II Edición internacional de Farcama Primavera, la feria de artesanía de Castilla-La Mancha, en la que 34 artesanos y tres empresas dan a conocer sus productos.

Katmandú - Nepal celebra la primera Conferencia Internacional de Turismo LGTBI.

Venecia (Italia) - Apertura oficial de la 60 edición de la Bienal de Arte de Venecia.

Grenoble (Francia) - El Museo de Grenoble dedica una gran exposición al pintor español Joan Miró, con algo más de un centenar de obras.

París - El oficio de influyente, asociado a las redes sociales, se basa en técnicas de márquetin instauradas por la burguesía del siglo XIX, tal como revela una exposición en el Museo de las Artes Decorativas de París.

Domingo 21

___________

Quito - Ecuador vuelve nuevamente a las urnas para votar en un referéndum las líneas maestras del Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Río de Janeiro (Brasil) - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha, encabeza un acto proselitista multitudinario en Río de Janeiro, su principal fortín electoral, en momentos en los que enfrenta varios casos en la justicia.

Bogotá - La oposición colombiana y organizaciones médicas se manifiestan en varias ciudades del país en rechazo a la intervención del Gobierno en las empresas prestadoras de salud (EPS) tras el hundimiento en el Senado de la reforma del sector, iniciativa promovida por el presidente Gustavo Petro.

Isla de la Juventud (Cuba) - Celebración de la segunda edición del festival internacional de cine Isla Verde, que busca conjugar séptimo arte y ecología.

Belgrado - Votación en los cuatro municipios norteños en Kosovo de mayoría serbia para destituir a alcaldes albanokosovares y dar paso a nuevas elecciones municipales.

Rabat - El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, inicia una visita a Marruecos en un momento de descongelación de las relaciones entre París y Rabat.

Cracovia (Polonia) - Varias ciudades polacas en las que ningún candidato pudo imponerse en primera vuelta celebran la segunda vuelta de los comicios municipales.

Malé - Maldivas celebra elecciones parlamentarias.

Lisboa - II Edición internacional de Farcama Primavera, la feria de artesanía de Castilla-La Mancha, en la que 34 artesanos y tres empresas dan a conocer sus productos.

Lunes 22

_________

Miami (EE.UU.) - Comienza la Cumbre Concordia de las Américas. (Hasta el 23 de abril).

Santiago de Chile - Arranca en Chile la COP3 de Escazú. (Hasta el 24 de abril).

Brasilia - Los indígenas de Brasil celebran el Campamento Tierra Libre, evento reivindicativo que cumple 20 años, para reclamar sus derechos ancestrales, en momentos en los que la mayoría conservadora del Congreso trata de limitar los derechos de los pueblos originarios. (Hasta el 26 de abril).

Tegucigalpa - Honduras conmemora el Día Mundial de la Tierra.

Bruselas - Los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea prevén llegar a un acuerdo para sancionar la transferencia de misiles y drones iraníes, tras el incremento de la tensión en Oriente Medio con los ataques mutuos entre Irán e Israel.

Bruselas - Los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea discuten la posibilidad de dar sistemas de defensa antiaérea a Ucrania, después de que la OTAN aconsejara a los aliados entregar sistemas Patriot a Kiev.

Copenhague - El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) publica su informe anual sobre gasto en armamento, en el que se prevé que quede de relieve un importante aumento del gasto militar global.

Estambul (Turquía) - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, viaja a Irak en un esfuerzo de coordinar de ese país futuras acciones militares contra la guerrilla kurda de Turquía, el PKK, en el norte iraquí.

Moscú - El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con su colega de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.

Tokio - Una delegación científica de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) visita Japón para monitorizar el vertido al Pacífico de agua contaminada y tratada de la central nuclear de Fukushima.

Manila - Comienzan en Filipinas los ejercicios militares Balikatan con la participación de unos 16.000 efectivos, entre ellos más de 11.000 soldados estadounidenses y alrededor de 5.000 filipinos. (Hasta el 10 de mayo).

Ankara - El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, viaja a Turquía y visitará Ankara, Estambul y Gaziantep, donde se interesará por la reconstrucción después del terremoto de 2023. (Al 24 de abril).

Estrasburgo (Francia) - Sesión plenaria del Parlamento Europeo

Meknes (Marruecos) - Se inaugura una nueva edición del Salón de Agricultura de Marruecos, el más importante de África, que tiene este año a España como invitado de honor.

París - Se abre el juicio en apelación por el atentado yihadista en Niza el 14 de julio de 2016. (Hasta el 14 de junio).

París - Francia presenta un informe elaborado por la OCDE sobre las actividades de influencia extranjera en el país.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, participa en un acto para celebrar los 300 años del nacimiento del filósofo Immanuel Kant.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, inauguran la feria de industria de Hannover.

Ginebra (Suiza) - La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publica el informe anual sobre la situación del clima en el continente europeo, centrado en los datos de 2023.

Ginebra (Suiza) - La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presenta el informe titulado "El impacto del clima en la seguridad y la salud en el trabajo"

Ginebra (Suiza) - El relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, habla con la prensa sobre la situación sanitaria en Gaza.

Luxemburgo - Foro de Alto Nivel sobre Seguridad y Cooperación Regional UE-Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Bruselas - Eurostat publica datos de deuda y déficit públicos de la UE en el tercer cuarto trimestre de 2023 y la primera estimación del cierre de ese ejercicio.

Shanghái (China) - Se inaugura en Shanghái la exposición 'Eras de Esplendor. Una historia de España en el Museo del Prado', que permitirá al público chino disfrutar durante más de cuatro meses de una selección de 69 obras conservadas en el museo madrileño.

Nueva York (EE.UU.) - La empresa de telecomunicaciones estadounidense Verizon publica sus resultados del primer trimestre de 2024.

Martes 23

__________

Nueva York (EE.UU.) - Audiencia en el juicio penal contra Donald Trump en Nueva York sobre una posible sanción por violar la "orden mordaza" que limita sus comentarios sobre las partes involucradas en el caso.

Washington - El vicesecretario general de la OTAN, Mircea Geoană, ofrece un discurso en el Special Competitive Studies Project (SCSP) en el marco de su visita a Estados Unidos, que finalizará el 26 de abril en Chicago.

Washington - Los partidos Republicano y Demócrata celebran sus primarias en Pensilvania de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

Ciudad de Panamá - Los panameños residentes en el extranjero y aquellos ciudadanos inscritos en el Registro de Voto Adelantado en el país (REVA) comienzan a votar por internet para elegir al próximo presidente del país, un periodo que se prolongará hasta el 2 de mayo, tres días antes de las elecciones generales.

Washington - La Elliott School of International Affairs de la Universidad George Washington publica un informe sobre los riesgos que plantean para la seguridad nacional los proyectos de nuevas plantas nucleares en Estados Unidos y el extranjero.

Toronto (Canadá) - La cuarta sesión del Comité Negociador Intergubernamental de la ONU sobre la contaminación plástica se reúne en Ottawa.

Brasilia - Los indígenas de Brasil realizan una manifestación y un acto en el Congreso Nacional para exigir sus derechos y continuán con la celebración , en el marco del Campamento Tierra Libre.

Ciudad de Guatemala - El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, cumple 100 días de Gobierno.

Buenos Aires - El Frente Sindical de las Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) celebran un paro nacional para reclamar contra la congelación de los presupuestos y los salarios, entre otros aspectos de la política del Ejecutivo de Javier Milei.

Estrasburgo (Francia) - El pleno del Parlamento Europeo vota la reforma de las reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda, que darán a los países más margen para fijar su ritmo de ajuste.

Berlín - La reina Sofía de España asiste a una conferencia sobre la enfermedad de Alzheimer en Cracovia (Polonia).

Meknes (Marruecos) - MEl Salón de Agricultura de Marruecos, el más importante de África, celebra el día de España, invitada de honor de esta edición, con la asistencia del ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas.

Casablanca (Marruecos) - Octava edición del Salón Internacional de Textil 'Morocco Fashion Style and Tex'. El evento dura tres días.

Rabat - Nueva vista en el caso de tráfico de bebés en el que más de 30 personas están acusadas ante el Tribunal de Apelación de Fez.

Londres - Amnistía Internacional presenta embargado su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.

Londres- La exposición 'Expresionistas: Kandinsky, Münter y Der Blaue Reiter' trae al Tate Modern la experimentación de los artistas en sus obras a través del color, el sonido y las formas, con piezas nunca vistas antes en el Reino Unido.

Bruselas - Consejo informal de ministros de Salud de la UE.

Londres - Comienza en Londres una cumbre británico-africana a fin de promover el "comercio y la inversión" entre el Reino Unido y los países africanos.

Berlín - La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, visita el antiguo campo de concentración de Sachsenhausen en compañía de la ministra de Familia, Lisa Paus, y la titular de Cultura, Claudia Roth.

Bangkok - Sesión del juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia).

Fráncfort (Alemania) - La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Claudia Buch, participa en un briefing con la prensa para hablar sobre supervisión bancaria.

Nueva York (EE.UU.) - Philip Morris, Visa, PepsiCo, Lockheed Martin y General Electric publican sus resultados del primer trimestre.

Washington – General Motors y Tesla publican sus resultados del primer trimestre.

São Paulo (Brasil) - La empresa eléctrica Neoenergia, filial brasileña del grupo español Iberdrola, presenta sus resultados del primer trimestre.

Buenos Aires - Argentina difunde el estimador mensual de actividad económica correspondiente a febrero.

Miércoles 24

_____________

Washington - Mesa redonda del encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para América Latina, Brian Nichols, para hablar sobre la situación en Haití.

Santo Domingo - Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, los tres principales candidatos en los comicios presidenciales en República Dominicana del 19 de mayo, participan en un debate electoral.

Santo Domingo - Los alcaldes y otras autoridades municipales elegidos en los comicios locales del 18 de febrero pasado en República Dominicana toman posesión de sus cargos.

Nueva York (EE.UU.) - El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel se pone al frente de la Filarmónica de Nueva York en un concierto especial que celebra las nuevas generaciones de la música clásica.

Nueva York (EE.UU.) - Conferencia del director del MET Museum de Nueva York, Max Hollein: "The MET in the world".

Caracas - La Academia Venezolana de la Lengua incorpora, como individuo de número, a la historiadora y filósofa Corina Yoris.

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo vota el acuerdo para la primera directiva a nivel europeo para combatir la violencia machista, que criminalizará a nivel europeo la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado pero no la violación.

Estrasburgo (Francia) - El pleno del Parlamento Europeo decide si aprueba la retirada de la UE del Tratado de la Carta de la Energia, un pacto internacional postsoviético para proteger las inversiones energéticas considerado anticuado.

Berlín - La reina Sofía asíste a una conferencia sobre la enfermedad Alzheimer en Cracovia (Polonia).

París - El Centro Pompidou de París presenta una exposición sobre el diseño enfocado a los niños, que repasa la evolución a lo largo de un siglo del mobiliario y los objetos concebidos para los más pequeños.

Toronto (Canadá) - La cuarta sesión del Comité Negociador Intergubernamental de la ONU sobre contaminación plástica se celebra en Ottawa.

Skopie - Macedonia del Norte celebras las elecciones presidenciales. Si ningún candidato obtiene mayoría absoluta, la segunda vuelta se celebrará el 8 de mayo.

Argel - El Festival de Cine Mediterráneo de Annaba regresa en su cuarta edición en el Teatro Regional Azzedine Medjoubi, tras quedar suspendido el año pasado en solidaridad con el pueblo palestino.

Bruselas - Consejo informal de ministros de Salud de la UE.

Berlín - El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, presenta las proyecciones económicas de primavera en una rueda de prensa.

Fráncfort (Alemania) - El Banco Central Europeo (BCE) organiza un briefing para explicar su boletín económico

Berlín - La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, participa en un acto de la Unión Cristianodemócrata (CDU) del estado federado de Baden Württemberg.

Lisboa - El Parlamento luso debate el Plan de Estabilidad 2024-2028 con las actualizaciones introducidas por el Gobierno de centro derecha de Luís Montenegro antes de que sea enviado a Bruselas.

Bangkok - Sesión del juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia).

París - Audiencia del Tribunal de Apelación de París sobre la petición de entrega temporal a España del exdirigente etarra Mikel Carrera Sarobe, 'Ata', para ser juzgado entre el 1 de septiembre y el 1 de noviembre.

Londres - El dúo británico Pet Shop Boys presenta su nuevo disco en Londres, con temas completamente nuevos, que se estrenará el 26 de abril.

Viena - El cuadro del pintor austríaco Gustav Klimt 'Retrato de la señorita Lieser', una obra valorada en 50 millones de euros (53,3 millones de dólares) tras permanecer desaparecida en los últimos cien años, se subasta en la casa vienesa Im Kinsky.

Nueva York (EE.UU.) - Meta, IBM, AT&T y Boeing publican sus resultados del primer trimestre.

Washington - Ford da a conocer sus resultados financieros del primer trimestre.

Santo Domingo - El Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), la principal feria de turismo del Caribe, celebra su 24 edición en Punta Cana (este de República Dominicana). (Hasta el 26 de abril).

Jueves 25

__________

Washington - El Tribunal Supremo de Estados Unidos escucha los argumentos de las partes en el caso sobre la inmunidad presidencial de Donald Trump, que dirime si el expresidente puede ser juzgado por injerencia electoral.

Washington - La Catedral Nacional de Washington acoge una celebración interreligiosa para recordar a los siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen muertos en un ataque militar israelí en Gaza.

Montevideo - El Ministerio del Interior de Uruguay presenta los resultados de las acciones sobre seguridad pública ante casos de violencia respecto a niños y adolescentes.

Nueva York (EE.UU.) - Salesforce World Tour reúne a sus principales ejecutivos, expertos en IA y ‘evangelistas digitales’ para compartir sus últimas innovaciones.

Buenos Aires - Se celebra en Buenos Aires la 48° edición de la Feria Internacional del Libro (FIL), que tiene como ciudad invitada este año a Lisboa. (Hasta el 12 de mayo).

Nueva York (EE.UU.) - Se celebra la gala Time100, a la que están invitadas las 100 personas más influyentes, según la revista Time.

Washington - La National Portrait Gallery de Washington presenta la exposición “Brilliant Exiles: American Women in Paris, 1900–1939”, que ensalza el impacto que tuvieron sobre París las miles de estadounidenses que se instalaron en la ciudad en las primeras cuatro décadas del siglo XX.

Nueva York (EE.UU.) La cantante Niña Pastori arranca en Nueva York su gira "Camino Tour" con un concierto en el teatro Town Hall, que le llevará luego a Washington, Miami y Orlando.

Estrasburgo (Francia) - El pleno del Parlamento Europeo (PE) vota este jueves las medidas que suavizan las exigencias medioambientales de la Política Agrícola Común (PAC), planteadas en respuesta a las protestas de los agricultores.

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, presenta sus prioridades políticas y económicas para la Unión Europea durante un discurso en la Sorbona. Lisboa - Portugal conmemora el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, que puso fin a la dictadura, en un momento marcado por el avance de la ultraderecha en el país, con un número sin precedentes en democracia de diputados ultras en su Parlamento

Beirut - El Parlamento libanés se reúne para abordar un posible aplazamiento de las elecciones municipales previstas para mayo debido al conflicto con Israel, en un nuevo episodio de los bloqueos y vacíos políticos que se concatenan en el país.

Pekín - Se inaugura el Salón del Automóvil de Pekín, en un momento en el que marcas chinas como BYD, Geely o Chery aceleran su expansión en los mercados internacionales, sobre todo en el de autos eléctricos.

Lisboa - Portugal conmemora el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles.

Jiuquan - Lanzamiento de la nave Shenzhou-18, que transportará a tres nuevos tripulantes a la estación espacial china, la 'Tiangong', donde los esperan los componentes de la misión anterior, la Shenzhou-17.

Berlín - Berlín acoge la décimo quinta edición del Diálogo Climático Petersberg en la que se rpevé la participación de unos 40 ministros, entre ellos la titular de Medio Ambiente de Chile, María Heloisa Rojas. (Hasta el día 26).

Moscú - Los cosmonautas rusos de la Estación Espacial Internacional realizan la primera caminata de 2024.

Casablanca (Marruecos) - Comienza el Foro Económico entre Marruecos y Francia organizado por la patronal marroquí CGEM y la francesa MEDEF con la presencia del ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, que realiza una visita al país magrebí. El evento termina el 28 de abril.

París - El presidente francés, Emmanuel Macron, presenta en un discurso sus orientaciones para la política europea.

París - La OCDE publica su informe anual sobre la fiscalidad de los salarios en sus países miembros.

Fráncfort (Alemania) - La miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Isabel Schnabel inaugura unas jornadas con motivo del lanzamiento de la red ChaMP, una iniciativa para mejorar la comprensión de la transmisión de la política monetaria.

Berlín - El partido socialdemócrata alemán SPD inicia en Hamburgo la campaña electoral europea con la principal candidata a las elecciones europeas, Katarina Barley, los líderes de la fuerza y el canciller, Olaf Scholz.

Bangkok - El joven español Daniel Sancho testifica en el juicio en su contra por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia).

Casablanca (Marruecos) - El profesor del Instituto Empresa Guillermo de Haro imparte la conferencia '¿Viene la singularidad? Pasado y futuro de la IA' en el Instituto Cervantes de Casablanca.

París - El director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, John Barker, discute la situación actual del sector y los datos preliminares de producción de vino en 2024 en el hemisferio sur.

Fráncfort (Alemania) - La multinacional alemana Dekra organiza una rueda de prensa anual para hablar sobre sus previsiones para el 2024

París - El Festival de Annecy, el mayor dedicado exclusivamente al cine de animación, anuncia las películas seleccionadas para su edición 2024.

Washington - La Oficina de Análisis Económicos estadounidense publica el dato adelantado del producto interior bruto (PIB) del primer trimestre.

Nueva York (EE.UU.) - Intel publica sus resultados del primer trimestre.

Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central divulga el resultado de la balanza de cuenta corriente de Brasil y las inversiones extranjeras directas en marzo.

Río de Janeiro (Brasil) - La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su primera proyección para la cosecha brasileña de caña de azúcar para el período 2024-2025.

Viernes 26

___________

Nueva York (EE.UU.) - Sentencia por narcotráfico del colombiano Álvaro Córdoba, hermano de la fallecida senadora Piedad Córdoba, que fue extraditado a EE.UU. a principios de 2023.

Ciudad de Guatemala - Guatemala conmemora el 26 aniversario de la muerte del obispo de Juan Gerardi, quien fue asesinado en su vivienda en la capital del país centroamericano, días después de haber presentado un informe que documentaba los crímenes cometidos por el Estado durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, inauguran la edición de este año del Diálogo sobre el Clima de Petersberg, que marca el rumbo de las negociaciones previas a la Conferencia Mundial sobre el Clima.

Bangkok - Sesión del juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia).

Rabat - Celebración del Foro Económico Marruecos-Francia bajo el tema: "juntos para un impulso renovado de las oportunidades económicas y sociales" con la participación de 300 empresarios de ambos países.

Nueva York (EE.UU.) – Chevron, ExxonMobil publican sus resultados del primer trimestre.

Washington - La Oficina de Estadísticas Económicas (BEA) publica los datos del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, en inglés), un dato clave para la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

Nueva York (EE.UU.) - Se cumple un mes desde la salida a bolsa de Truth Social, la red creada por Donald Trump que le ha ayudado a engrosar su fortuna en un momento en que afronta multas millonarias. EFE

amg/eat/lnm