Irlanda ve "más cerca" el momento de reconocer a Palestina

El primer ministro de Irlanda, Simon Harris, ha asegurado este jueves que ve "más cerca" el momento de reconocer el Estado de Palestina, expresando su optimismo con respecto a los contactos diplomáticos entre Irlanda y España para crear un frente común en Europa. "Confío en que el momento del reconocimiento esté muy cerca. Me gustaría ver si hay otros países que desearían hacerlo al mismo tiempo que España e Irlanda. Y creo que los indicios son positivos en relación con eso", ha afirmado en declaraciones a la llegada a la segunda jornada de la cumbre de líderes del bloque en Bruselas. Harris ha evitado detallar cuantos socios europeos secundan la estrategia de Dublín y Madrid asegurando que los Estados miembro tienen diferentes procesos para deliberar sobre la decisión de reconocer a Palestina. "Creo que hay una serie de Estados miembro de la Unión Europea que desean reconocer el Estado de Palestina. No me corresponde a mí hablar por ellos, pero sin duda creo que comparten nuestra perspectiva de que lo harían para tratar de generar un impulso hacia el reconocimiento de una solución de dos Estados", ha argumentado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició una gira que le ha llevado mantener contactos con los líderes de Noruega, Irlanda, Portugal o Eslovenia para avanzar en el reconocimiento de Palestina, siguiendo su intención declarada de dar el paso en el primer semestre de este año. La idea es crear una primera masa crítica de países que reconozcan a Palestina y que pongan en marcha el proceso para que otros países que por ahora no están dispuestos a hacerlo se impliquen.