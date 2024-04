Miércoles, 17 de abril de 2024 (04:00 GMT)

ORIENTE MEDIO

Japón pide a Israel que no se precipite sobre Irán para mantener la tensión bajo control

Tokio (EFE).- Japón ha pedido a Israel que no se precipite en su pronunciada respuesta al ataque con drones y misiles que Irán lanzó sobre territorio israelí el fin de semana, para evitar una escalada mayor de la tensión que provoque que la situación quede fuera de control. Si la tensión aumenta, la situación podría salirse de control, algo que no interesa a la comunidad internacional en su conjunto, incluido Japón, por no mencionar al de Israel y su pueblo", le transmitió la ministra japonesa de Exteriores, Yoko Kamikawa, a su homólogo israelí, Israel Katz, en una conversación telefónica.

ORIENTE MEDIO

EE.UU. y la UE se preparan para ampliar las sanciones a Irán por el ataque contra Israel

Washington/Bruselas (EFE).- Estados Unidos y la Unión Europea (UE) anunciaron este martes que están haciendo los preparativos necesarios para ampliar las sanciones a Irán por el ataque contra Israel. Las nuevas sanciones podrían llegar "en los próximos días", según adelantó durante una rueda de prensa la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen.

ORIENTE MEDIO

Irán dice que el ataque a Israel fue limitado y que no quiere una escalada pero lanza una advertencia

Moscú/Teherán (EFE).- El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, aseguró al presidente ruso, Vladímir Putin, que el ataque a Israel del sábado fue limitado y que Teherán no desea una mayor escalada en Oriente Medio. El Kremlin informó de que Raisí dijo por teléfono a Putin que Irán se vio obligado a ello. Pero Raisí también habló con el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, al que comunicó que "la mínima acción contra los intereses iraníes se encontrará con seguridad con una respuesta dura, amplia y dolorosa contra el perpetrador”. Raisí dijo que le asiste la Carta de la ONU tras la inacción del Consejo de Seguridad ante el ataque del consulado de Irán en Siria.

ORIENTE MEDIO

Un miembro del Gabinete de Guerra dice que Israel responderá "con inteligencia" a Irán

Jerusalén (EFE).- El ministro Benny Gantz, miembro del Gabinete de Guerra de Israel, dijo este martes que el país actuará con "inteligencia estratégica" para responder al ataque iraní con drones y misiles del fin de semana. "Israel actuará con inteligencia estratégica y responderá en el lugar, momento y de la manera que elija", dijo el ministro centrista en una conferencia, según el periódico local The Times of Israel. El país todavía no ha anunciado si, y de qué forma, responderá al ataque en represalia lanzado por Irán con más de 300 drones y misiles, mientras crece la presión internacional para que la situación no desemboque en un conflicto regional.

ISRAEL PALESTINA

Los muertos en Gaza superan los 33.800. La ONU dice que Israel obstaculiza la investigación de crímenes

Jerusalén/Ginebra (EFE).- Los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza dejaron en las últimas 24 horas al menos 46 víctimas mortales y 110 personas heridas. El total alcanza ya los 33.800 muertos. En Ginebra la misión creada por Naciones Unidas para investigar los crímenes en el enclave palestino aseguró que el Gobierno de Israel obstaculiza "activamente" su trabajo, que no permite que entren los investigadores ni que obtengan directamente el testimonio de víctimas y testigos del ataque de Hamás del 7 de octubre. La presidenta de la misión, Navi Pillay, dijo que ni Israel les permite entrar en Gaza ni Egipto el acceso por el paso fronterizo de Rafah.

TAILANDIA JUICIO

El juicio contra Daniel Sancho se reanuda con la declaración de policías forenses

Koh Samui (Tailandia) (EFE).- El juicio contra el joven español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia se reanudó este miércoles en la isla de Samui con en principio el testimonio de tres policías, en su mayoría forenses, que participaron en la investigación del caso. Los nuevos testigos de la Fiscalía declaran en el Tribunal Provincial de Samui en una vista que comenzó alrededor de las 10:00 hora local (03:00 GMT), tras el receso de cinco días por el Año Nuevo Budista o Songkran del juicio oral que se celebra contra el español de 29 años desde el 9 de abril, en medio de una enorme atención mediática.

CHILE ARGENTINA

Boric enviará nota de protesta a Argentina por insinuar la presencia de Hizbulá en Chile

Santiago de Chile (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este martes que enviará una nota de protesta al Gobierno argentino por las palabras de la ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, quien afirmó que el grupo chií libanés Hizbulá tendría presencia en el país, particularmente en la ciudad de Iquique (norte). “La ministra de Seguridad del Gobierno de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó que un grupo terrorista llamado Hizbulá estaría con presencia en el norte de Chile y otros países de la región. Yo le exijo a la ministra de Seguridad de Argentina que si tiene antecedentes que los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así a la rápida sin probar absolutamente nada”, afirmó el mandatario chileno en entrevista con una radio local.

EEUU TRUMP

Siete jurados son seleccionados para el juicio penal contra Trump en Nueva York

Nueva York (EFE).- Después de dos días de preguntas, el juez Juan Merchan seleccionó este martes a siete personas para que sean parte del jurado en el juicio penal contra Donald Trump, el primero en la historia de Estados Unidos a un exmandatario. La selección del jurado continuará hasta que se haya seleccionado un panel de 12 personas y seis suplentes, pero ya se ha conseguido más de un tercio del "equipo" final.

MÉXICO ECUADOR

Cumbre de Celac finalizó con apoyo a México y rechazo a Ecuador por incidente en Embajada

Tegucigalpa (EFE).- La Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) de este martes finalizó con el respaldo a México y rechazo a Ecuador, sin que trascendieran mayores detalles porque se celebró de manera virtual, aunque un canal suramericano de televisión la transmitió parcialmente. El vicecanciller hondureño, Gerardo Torres, dijo escuetamente a EFE hacia las 17:30 horas locales (23:30 GMT), que sería emitido un comunicado, lo que no había ocurrido tres horas después.

HAITÍ CRISIS

El Gobierno de Haití oficializa los miembros del Consejo Presidencial de Transición

Puerto Príncipe (EFE).- El Gobierno dimisionario de Haití publicó este martes finalmente el decreto por el cual se nombra a los miembros del Consejo Presidencial de Transición, pocos días después de que el viernes pasado se publicara en el diario oficial Le Moniteur una decisión similar que creaba el nuevo ente político. Esta publicación se produce luego de que los partidos, grupos y alianzas políticas con representantes en el Consejo Presidencial denunciaran la "mala fe del Gobierno" al dar largas al asunto para hacer pasar el tiempo.

BIRMANIA CRISIS

La junta birmana traslada a Suu Kyi a un lugar de arresto fuera de prisión

Bangkok (EFE).- La junta militar birmana ha anunciado que ha trasladado a la líder depuesta Aung San Suu Kyi de la prisión donde se encontraban en la capital del país asiático a otro lugar de arresto no revelado con mejores condiciones. El portavoz de la junta, Zaw Min Tun, afirmó la noche del martes al medio Voice of America que Suu Kyi y el presidente depuesto Win Myint, que se encontraba en una prisión en Bago, fueron trasladados debido a la ola de calor y a sus edades avanzadas. No está claro si se encuentran bajo arresto domiciliario o en otro centro de detención.

G24 DESARROLLO

Los países en desarrollo llaman a las instituciones financieras a apoyarlos con urgencia

Washington (EFE).- Los países en desarrollo que forman el G24 llamaron este martes a las instituciones financieras globales a apoyarlos con urgencia para luchar contra la brecha global cada vez mayor entre los países pobres y las economías avanzadas, de la que alertan instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM). "Hacemos un llamado a las instituciones financieras internacionales para que aumenten el apoyo a los países vulnerables hacia soluciones financieras más innovadoras y receptivas que nos ayuden a sostener la productividad, mejorar las perspectivas de crecimiento a largo plazo y aumentar la resiliencia ante las crisis económicas", apuntó en una rueda de prensa el ministro de Finanzas de Filipinas, Ralph Recto. EFE

int/gad/lnm/enb