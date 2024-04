Los rostros más conocidos de 'Sálvame' vuelven a la vida en directo

Tras varios días dando pistas en sus redes sociales de cuál sería el nombre que han elegido para ese nuevo formato, la antiguamente llamada 'Fábrica de la Tele', ahora 'Fabricantes Studio', han anunciado que el corazón de 'Sálvame diario' vuelve a la pequeña pantalla. Y lo hace por todo lo alto. "Este es un mensaje dirigido a todas aquellas personas que se han quedado huérfanas de entretenimiento desvergonzado y provocador" comenzaban explicando a través de un vídeo en redes sociales. Este nuevo espacio recibe el nombre de 'Quickie', un "canal de streaming de corazón y televisión, el canal para los que no tienen canal", además de "inesperado, bravucón, quisquilloso, divertido, cachondo, rápido, placentero y culpablemente adictivo", aseguran. Además, este nuevo canal nos traerá de vuelta a los rostros más conocidos de televisión. El próximo 6 de mayo se producirá "el estreno de su primer programa, "Ni que fuéramos Sálvame"". Un programa en el que podremos volver a ver a Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés o Kiko Matamoros en directo un año después de la cancelación del recordado 'Sálvame'. Por último, no tendrás excusa para no disfrutar de su contenido, ya que se emitirá de lunes a viernes y lo podrás ver en todas las plataformas: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch o X.