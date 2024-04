La Casa Blanca no quiere una votación por separado de la ayuda para Israel y Ucrania pero estudiará la propuesta

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha asegurado este martes que el Gobierno no quiere ver un acuerdo aislado sobre el presupuesto de Estados Unidos, aunque estudiará los detalles de la propuesta del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, cuya intención es proponer una votación del presupuesto separada en cuatro partes, dividiendo así un documento que incluye fondos de ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán, además de financiación para la seguridad fronteriza. "Vamos a ver los detalles de lo que está planeando. Pero hemos sido muy claros: queremos ver todas las partes de las que ha hablado el presidente (de Estados Unidos, Joe Biden) conseguir esa financiación realmente importante (...). No queremos ver un acuerdo aislado. Queremos que todos estos elementos avancen", ha expresado Jean-Pierre durante una rueda de prensa. Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha mantenido la misma postura debido a que "Ucrania también necesita munición", y es que esta propuesta de Johnson tiene que ver con el reciente ataque de Irán contra Israel, que le ha puesto bajo más presión aún para que el presupuesto salga adelante. Johnson se había resistido hasta ahora a aprobar la propuesta de financiación del Senado estadounidense por las discrepancias respecto al presupuesto asignado a la seguridad fronteriza. De salir adelante esta nueva estrategia, permitiría contentar a los republicanos más radicales, que muestran un apoyo total a Israel a la par que se resisten a entregar más dinero a Ucrania mientras no se aumenten los fondos para la frontera.