YouTube extiende su lucha contra el uso de bloqueadores de anuncios a las aplicaciones de terceros

YouTube ha reforzado sus medidas contra el uso de bloqueadores de anuncios, que ahora incluyen las aplicaciones de terceros enfocadas a este tipo de uso, las cuales violan sus términos del servicio y, por tanto, no podrán utilizar su Interfaz de Programación de Aplicaciones (API). La plataforma de vídeo en 'streaming' comenzó a implementar medidas contra el uso de programas de bloqueo de anuncios en mayo del pasado año, impidiendo la reproducción de vídeos a las cuentas gratuitas que utilizasen estos programas. Entonces, se informaba al usuario a través de una notificación de que, si quería continuar viendo el vídeo, debía dejar de utilizar los bloqueadores o registrarse como suscriptor de YouTube Premium. Más tarde, en verano, las acciones de YouYube contra el uso de bloqueadores se intensificaron, ya que empezó a bloquear el uso del reproductor después de tres vídeos si los usuarios utilizaban estos programas para evitar publicidad. Ya en noviembre de 2023, la compañía confirmó que estaba lanzando "un esfuerzo global" contra el uso de bloqueadores de anuncios en la plataforma porque, según explicó, considera que estos suponen "una violación de los términos de servicio". A pesar de que estas medidas han cumplido el objetivo de la plataforma, logrando que programas como AdGuard y Ghostery registren un mayor número de desinstalaciones, Google ha anunciado que está implementando medidas concretas contra las aplicaciones de terceros, específicamente las aplicaciones de bloqueos de anuncios. Ahora, los usuarios que visualicen vídeos de YouTube a través de una aplicación de bloqueo de anuncios de terceros pueden encontrar problemas de almacenamiento en búfer -el proceso que permite reproducir archivos de vídeo de forma fluida en los dispositivos- o ver un mensaje de error que señala que "El siguiente contenido no está disponible en esta aplicación". Así, tal y como ha matizado YouTube en una publicación en su página de ayuda, a partir de ahora, las aplicaciones de terceros que desactivan los anuncios no están permitidas en sus términos de servicio, por lo que no podrán utilizar su API. En concreto, ha explicado que son programas que "evitan que el creador sea recompensado por la audiencia", y ha recordado que los anuncios en YouTube ayudan a respaldar a los creadores de contenido y permiten que "miles de millones de personas en todo el mundo" utilicen el servicio. En este sentido, YouTube ha remarcado que entienden que algunos usuarios prefieran una experiencia "completamente libre de publicidad" y, para ello, ha recordado que ofrecen la suscripción a YouTube Premium. Con todo ello, YouTube ha especificado que solo permitirá que aplicaciones de terceros utilicen su API cuando cumplan las pautas de sus Términos de servicio de los Servicios API. Por tanto, cuando encuentren una aplicación que viole estos términos la plataforma procederá a "tomar medidas adecuadas para proteger la plataforma, a los creadores y espectadores".