Brian Bolain (Lexus): "La tecnología tiene que hacer del coche un aliado"

El global head of Marketing de Lexus International, Brian Bolain, considera que artesanía y tecnología deben convivir en el proceso de creación de los coches de la marca y sostiene que la tecnología no debe ser algo que asuste, sino que "tiene que hacer del coche un aliado". Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press en el marco de la Semana del Diseño de Milán, donde la marca nipona ha presentado la exposición 'Time' (Tiempo), compuesta por dos instalaciones interactivas que buscan iluminar el futuro del diseño centrado en el ser humano. 'Time' está conformada por la exposición 'Beyond the Horizon', de Hideki Yoshimoto/Tangent, y '8 Minutes 20 Seconds', de Marjan van Aubel. Ambas muestras exploran cómo la era del hardware definido por software ampliará las posibilidades de experiencias personalizadas, lo que permitirá que el diseño futuro evolucione con cada individuo. Bolain ha trasladado el espíritu de la exhibición al universo de Lexus y destacado que la muestra de Yoshimoto aborda las "infinitas posibilidades que da la tecnología" A su juicio, hay dos maneras de ver el futuro, como "un lugar frío y técnico", lo que "da un poco de miedo", o como lo afronta Lexus, que aborda la tecnología desde el punto de vista de cómo puede ayudar a las personas. "¿Cómo hace que tu experiencia sea única para ti? La tecnología realmente tiene que hacer del coche un partner", ha afirmado Bolain, quien ha destacado que la tecnología no debe dar miedo, sino "ser útil". Por otra parte, ha apuntado que la instalación '8 minutos y 20 segundos' se centra en la neutralidad del carbono, una idea con la que Lexus también quiere alinearse. A juicio de Bolain, lo bueno de los dos artistas es que "ambos usan la luz para contar su historia de alguna manera", algo que considera "relevante", ya que la luz es uno de los elementos que se pueden personalizar en el coche. TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL CLIENTE El director global de Marketing de Lexus Internacional ha destacado que los usuarios de Lexus destacan dos aspectos de la marca: que cuida bien a sus clientes y que tiene un alto nivel de artesanía. A este binomio se suma la tecnología que, a juicio del directivo, debe "estar al servicio del cliente". "Ahora tenemos que pensar no solo cómo se ve el coche, sino cómo se siente el coche. ¿Cómo interaccionas con el coche? Tenemos que diseñar una interfaz de usuario que no de miedo", ha considerado Bolain, para quien la tecnología sí afecta al proceso de diseño de los coches. En este marco tecnológico, ha indicado que la Inteligencia Artificial (IA) juega un papel "importante" a la hora de hacer del coche un "aliado", alguien que te conoce y anticipa tus necesidades. APUESTA POR LA ELECTRIFICACIÓN Por otra parte, la marca nipona ha hecho una importante apuesta por la electrificación y en este marco, Bolain ha aseverado que Lexus va a seguir poniendo en el mercado su oferta de vehículos eléctricos y posteriormente se adaptará al ritmo de cada mercado. Además, ha apuntado que como la "mayor compañía de coches del mundo" (Toyota), la empresa debe demostrar que tiene la habilidad para construir un vehículo eléctrico muy competente y evolucionado". EL COCHE DEL FUTURO Coche compartido, leasing y sostenibilidad son tres de los conceptos a los que aspiran los nuevos compradores de coches. A este respecto, Bolain ha resaltado varias experiencias que Toyota y Lexus ya han puesto en marcha, como un servicio de 'car sharing' llamado 'Kinto' u otro llamado 'Hui', que opera en Hawai. Preguntado por el coche del futuro, el director global de Marketing de Lexus Internacional ha rechazado la idea de que el vehículo del futuro se caracterice por no involucrar a la gente. Por el contrario, ha explicado que la idea de Lexus es "mantener al cliente en mente" y conservar el servicio personal. "Hemos vendido Lexus durante 35 años como una marca que te cuidará y creo que, incluso en el futuro, esa promesa debe mantenerse", ha zanjado. TECNOLOGÍA, ARTESANÍA Y SOSTENIBILIDAD La exposición que Lexus ha llevado a Milán presenta el trabajo de dos diseñadores inspirados en el Lexus LF-ZC, un modelo conceptual que explora las posibilidades que un vehículo eléctrico podría ofrecer (BEV). 'Beyond the Horizon', de Hideki Yoshimoto y su estudio Tangent, captura un mundo de movilidad futura que evoluciona a través de la innovación de software. Producida en colaboración con el músico y compositor Keiichiro Shibuya, la pieza también sumerge al visitante en la luz y el sonido. El diseñador Hideki Yoshimoto combina tecnología de vanguardia con artesanía japonesa en una pantalla de proyección gigante, hecha de papel tradicional japonés ('washi'), que muestra constantemente vistas cambiantes del horizonte. Además, una línea de esculturas de dos metros de altura emite efectos de iluminación únicos para crear diferentes atmósferas. Durante la presentación, el creador ha explicado que la instalación muestra "la actitud de Lexus en ir más allá de las posibilidades existentes hacia una nueva dimensión de movilidad". Por su parte, '8 minutos y 20 segundos' expresa el compromiso de Lexus con el avance en la innovación de la movilidad uniendo el potencial de la energía y el software con el objetivo de que la neutralidad de carbono y el lujo coexistan. Llamada así por el tiempo que tarda la luz en llegar a la Tierra desde el sol, la instalación cuenta con una representación a escala del concept LF-ZC y utiliza energía solar capturada por células fotovoltaicas orgánicas (OPV) y almacenada en las baterías incorporadas. La muestra cuenta con el vehículo colocado entre árboles holográficos y una zona de asientos reflectante con el telón de fondo de un sol interactivo, que genera amaneceres personalizados. La artista ha explicado que como diseñador solar el objetivo de su trabajo es "cambiar la perspectiva de la energía solar" y que todos la amen tanto como aman sus coches.