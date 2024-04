Luis Enrique: "Estamos plenamente convecidos de que vamos a darle la vuelta"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, advirtió que han tenido "el tiempo necesario para analizar e intentar mejorar el rendimiento" tras la derrota (2-3) sufrida ante el FC Barcelona en la ida de los cuartos de final de cara una vuelta este martes que prevé muy similar y para la que están "plenamente convencidos" de que podrán remontar, aunque no esconde que "la urgencia" es para su equipo. "Este segundo partido es un poco diferente porque no ha habido ningún partido con lo cual hemos tenido el tiempo necesario para analizar e intentar mejorar nuestro rendimiento. Creo que el primer partido fue muy disputado y bien jugado por los dos equipos, y que el resultado no refleja con exactitud lo que merecimos", apuntó Luis Enrique este lunes en rueda de prensa previa al encuentro. Para el asturiano, merecieron "mínimo el empate" y que incluso hicieron "méritos para poder hacer algún gol más". "Pero el resultado refleja un 2-3 y eso implica que tenemos que dar una mejor versión y que tenemos que ir a por el partido. Creo que somos un equipo que de serie no especula. Esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta", recalcó. "En París hay momentos en los que fuimos netamente superiores, a excepción de 25 minutos en los que el Barça nos metió en nuestra parte el terreno y tiró tres, cuatro corners y nos hizo el gol. Hay fases durante el partido en las que cuando uno está sufriendo le cuesta y esto puede ser una ventaja cuando juegas como local, pero también se puede convertir en una losa. Seguro que será un partido complicado para los dos, que tenemos esa necesidad y ambición de pasar", agregó. De todos modos, sabe que "después de una derrota y de no estar acostumbrados a sufrirla" los dos días posteriores fueron "difíciles" a la hora de "recuperar tu estado mental y físico". "Pero afortunadamente lo bueno que tiene el fútbol profesional es que a los seis días hay otro partido contra el mismo rival y todos tenemos fresco en la cabeza lo que queremos hacer. Creo que llegamos en un buenísimo momento", puntualizó. El técnico del conjunto parisino quitó importancia a que se acabase la racha de partidos sin perder porque "después de 27 algún día llega la derrota". "Ha llegado en el día menos esperado y menos deseado, pero significa que te tienes que levantar, preparar de nuevo y mejorar tu rendimiento", indicó. "NO TENGO NINGUNA DUDA DE QUE VAMOS A COMPETIR" Luis Enrique insistió en que "después de una derrota y una derrota en Champions, es evidente que uno está tocado", pero resaltó que "se trata de caerse y levantarse, caerse y levantarse" y que "alguien que se dedica al fútbol profesional tiene que estar acostumbrado y saber lidiar con eso". "Ni hay que exagerar cuando uno está en una racha de 27 partidos sin perder ni hay que rasgarse las vestiduras cuando uno pierde. Aceptar la derrota, felicitar como felicitamos en su momento al Barça y prepararnos para competir en las mejores condiciones. No tengo ninguna duda de que vamos a competir y estamos deseando dar una alegría a nuestros aficionados", añadió al respecto. El entrenador español no quiso "individualizar" en ningún jugador al ser preguntado por la importancia de Kylian Mbappé y aseguró tener un "un grupo de jugadores muy unidos, en los que no hay egos" y de los que tiene "ninguna queja". Además, se mostró esperanzado de que este martes "será el día" en el que por fin el PSG sea capaz "de dar la vuelta a una eliminatoria después de haber perdido el primer partido". "Yo creo que el partido va a presentar las mismas circunstancias. Vamos a presionar desde el minuto 1 y el Barcelona va a utilizar el juego largo y el juego a última línea para que Lewandowski vaya al espacio. Creo que Ter Stegen batió un récord desde que está en el Barça de 24 balones largos jugados, evidentemente para superar esa presión", detalló. Y aunque no lo desea, ve un choque "en el que va a haber goles por las dos partes". "La urgencia ahora mismo es para nosotros que vamos por detrás en el marcador, pero espero que durante el partido el Barça vaya por detrás y que la urgencia haga que se pueda ver un partido para el espectador, seguro que apasionante, pero quizá menos para los entrenadores que nos gusta controlar un poco más", declaró. Al de Gijón le hubiera gustado jugar "sin ninguna duda, en el Camp Nou" este partido de vuelta, aunque el Olímpico de Montjuic le trae "muy buenos recuerdos" por su oro en Barcelona'92. "El Camp Nou es un estadio único y mítico del mundo, pero este también es un escenario a la altura", confesó, sin darle importancia al "recibimiento" que pueda tener por parte de una afición por la que siempre se ha sentido "muy querido". "ESTUPEFACTO" POR LOS ELOGIOS DE XAVI Sobre Xavi Hernández, no escondió que "cualquier cosa que diga va a ser llevado en contra" del de Terrassa al que no conoce como "entrenador". "Sigo sin conocerle y no lo voy a conocer nunca porque ya no me va a poder entrenar. También dije que me hubiera encantado que Xavi me entrenara, pero eso no vende ni interesa, interesa la polémica", aseveró tras la polémica de la semana pasada. "Para conocer a un entrenador, yo quiero conocerlo desde dentro, en las charlas, en la estrategia, en la preparación del partido, pero no tengo ninguna duda que Xavi es 'top', ninguna duda, y los resultados la avalan", zanjó el exseleccionador español. Este se mostró "estupefacto" por las palabras del egarense al decir que era uno de los que le habían "marcado" junto a Pep Guardiola y Luis Aragonés. "Claro que se lo agradezco, especialmente de alguien con el que he compartido muchas cosas, especialmente en su último año que fue de gran ayuda para el Barça y como capitán se comportó de manera perfecta durante todo el año, sumó en cada aspecto del juego. Muy bonito, me voy a emocionar y todo", agradeció el asturiano. Este considera "una maravilla para el fútbol" que además de ellos dos, entre los cuartofinalistas estén también Pep Guardiola y Mikel Arteta, cuyos equipos "ofrecen ese espectáculo de goles". "Da igual quién sea el que tenga más 'ADN Barça'. No es sólo 'ADN Barça', es 'ADN Fútbol'", sentenció.