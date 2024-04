Los familiares del personal diplomático alemán en Irán dejan el país por el repunte de las tensiones con Israel

La amenaza de una escalada militar entre Irán e Israel ha llevado a que los familiares del personal destinado en la Embajada alemana en Teherán abandonen el país, ha hecho saber el Ministerio de Exteriores alemán en un comunicado. Además, se han tomado nuevas medidas de seguridad, según informó a DPA en Berlín un portavoz del Ministerio, donde está prevista una reunión del equipo de crisis hoy por la tarde. El portavoz también explicó que un escaso número de alemanes, en el orden de centenares, se había inscrito en las listas "Elefand" de preparación para la crisis. Según el Ministerio, se supone que en Irán vive un número mayor de personas con doble nacionalidad germano-iraní. Sin embargo, no hay cifras confirmadas, ya que no existe obligación de empadronarse en el extranjero. El Ministerio de Exteriores de Alemania ya había pedido a todos los ciudadanos en Irán que abandonasen el país ante la posible proximidad de un ataque de represalia iraní contra Israel. Al mismo tiempo, el Ministerio ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen a Irán. "Las actuales tensiones en la región, especialmente entre Israel e Irán, encierran el riesgo de una escalada repentina", anunció el Ministerio en la noche del viernes. En consecuencia, advirtió, la situación de seguridad puede deteriorarse rápidamente y sin previo aviso. "No se puede descartar que las rutas de transporte aéreo, terrestre y marítimo también se vean afectadas por una escalada, con las correspondientes posibles restricciones en los viajes hacia y desde Irán", prosiguió el comunicado. El canciller alemán, Olaf Scholz, expresó el mismo viernes su preocupación por un posible ataque de represalia inminente contra Israel por parte de Irán. La situación se está tomando "muy en serio", dijo Scholz. Afirmó que tanto él como la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, habían hecho todo lo posible para dejar claro a Irán "que aquí no debe haber ninguna actividad militar". Según los medios de comunicación, Israel se está preparando para un ataque de Irán, que podría tener lugar "en las próximas 24 a 48 horas". El trasfondo es el presunto ataque israelí contra el complejo de la embajada iraní en Siria el 1 de abril, vinculado con la guerra en Gaza. La milicia chií Hezbolá, aliada de Irán, lleva atacando el norte de Israel desde Líbano desde el comienzo de la guerra. El general de brigada iraní Mohamad Resa Sahedi, miembro de alto rango de la Guardia Revolucionaria Iraní, y otros altos mandos militares iraníes murieron en el ataque contra el complejo de la embajada iraní en Damasco, atribuido a Israel. Según la agencia de noticias iraní Tasnim, Sahedi era el comandante de la unidad exterior del Guardia Revolucionaria responsable de las operaciones en Siria y Líbano. Desde entonces, las amenazas de Teherán hacia Israel han aumentado. Israel debe ser castigado, subrayó el miércoles el jefe de Estado iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Austria también pidió a sus compatriotas que abandonaran el país. Varios países, entre ellos el Reino Unido y Francia, habían emitido previamente advertencias de viaje.