La familia del desaparecido hace once meses tras un cumpleaños avisa de "inacción y limbo jurídico"

La familia de José Bismarck Jarquín Martínez, de origen nicaragüense, vecino de El Viso del Alcor y desaparecido desde el pasado 20 de mayo de 2023, ha avisado de que casi once meses después de denunciar el caso, el mismo se encuentra en una suerte de "limbo jurídico" como consecuencia de la "inacción" del juzgado instructor, que "no ha desplegado la más mínima actividad de investigación, sirviéndose sólo de las actuaciones practicadas en sede policial". Según la familia, el pasado 20 de mayo de 2023, José Bismarck Jarquín Martínez asistió a un cumpleaños en un bar de la Macarena y, tras dejar el local sobre las 23,00 horas para regresar a su municipio de residencia, El Viso, fue perdido todo rastro de él. Tras el archivo inicial de las actuaciones por parte del Juzgado de Instrucción "al no resultar autor conocido de los hechos", la familia de este hombre solicitó a dicha instancia judicial la reactivación de las mismas para esclarecer el paradero de dicho varón, extremo al que accedió el juzgado el pasado mes de noviembre. PETICIÓN DE PRUEBAS Empero, dicha instancia judicial ordenaba de nuevo el archivo de las actuaciones, mientras la familia insistía en solicitar la reapertura de la causa, en demanda de pruebas como las declaraciones de las personas que acudieron al bar de la Macarena con José Bismarck Jarquín Martínez y que figuran en las imágenes de videocámara aportadas al caso, su compañero de trabajo y los responsables de las fincas donde trabajaba. Ahora, a punto de que se cumplan once meses de la desaparición, el letrado penalista José Antonio Sires, de Sires Abogados, que representa a la familia de José Bismarck Jarquín Martínez, ha avisado de que "las pesquisas policiales se encuentren paradas desde hace meses por la falta de información fundamental que aporte algún dato para localizar y conocer la situación"; además de que el juzgado instructor del asunto "no ha desplegado la más mínima actividad de investigación, sirviéndose sólo de las practicadas en sede policial". "BÚSQUEDA DE INDICIOS" El abogado ha lamentado así que "tras once meses de investigación abierta, no se haga mención alguna a cuantas diligencias de investigación se han practicado que imponían el paso a la siguiente fase del procedimiento penal". "En todo procedimiento penal, el juez de instrucción tiene la facultad, en lo fundamental, de la búsqueda de indicios sobre la realidad del hecho investigado, su eventual carácter delictivo y la identificación de posibles sujetos responsables, todo ello al amparo de los artículos 299 y 777.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", precisa. Así, ha informado de que ha solicitado la reapertura de las diligencias de investigación, "que aún siguen en el ensombrecido lugar en que se abandonaron injustificadamente por la inacción del juzgado, que abandonó todo interés en la investigación de los hechos denunciados". "No se puede consentir que un vicio de semejante magnitud permita dejar en un limbo jurídico unos delitos tan graves denunciados", ha manifestado José Antonio Sires. Así, el letrado ha insistido en que este caso constituye toda una "desaparición forzada", señalando la "desesperanza, desconsuelo e impotencia" de la familia de José Bismarck Jarquín Martínez, que reclama avances en la investigación.