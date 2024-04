El OIEA visitará Japón el 23 de abril para inspeccionar la descarga de agua de la central de Fukushima

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón ha informado este viernes de que un equipo de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) estará en el país entre el 23 al 26 de abril para inspeccionar el proceso de descarga del agua tratada de la central nuclear de Fukushima, que sufrió en 2011 las consecuencias de un seísmo. "El Gobierno japonés continuará compartiendo la información necesaria con el OIEA y se esforzará por fomentar el entendimiento entre la comunidad internacional sobre el manejo del agua tratada", señala el comunicado de Exteriores. El grupo del OIEA que viajará a Japón dentro de dos semanas estará formado por once expertos de diferentes países, entre ellos Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur, Argentina, Reino Unido y China, entre otros. El OIEA ya acudió por esta cuestión en octubre del año pasado. Hace ahora un mes, la central finalizó la cuarta descarga de agua tras un breve parón provocado por un terremoto. Desde agosto de 2023, Japón arroja al mar el agua que se usa para enfriar los reactores averiados de la central. La operación durará unos 30 años. Japón defiende que este agua tiene un nivel de radiactividad por debajo del umbral fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que no supone un peligro ni para los humanos ni el medio ambiente. No obstante, el plan ha suscitado preocupación en varios países, como China, Rusia y las dos Coreas, así como entre los propios habitantes del municipio de Fukushima. Como medida de precaución Pekín y Moscú han restringido las importaciones de pescados y mariscos procedentes de Japón.