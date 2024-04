Temas del día de EFE Internacional del 11 de abril de 2024 (16.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Israel aguarda la respuesta de Hamás a la nueva propuesta de tregua fruto de las negociaciones en El Cairo, mientras crece la presión sobre el Gobierno de Benjamín Netanyahu para lograr un acuerdo que permita liberar al resto rehenes israelíes en la Franja de Gaza. (texto) (foto) (vídeo)

El Cairo- El grupo palestino Hamás podría no regresar a la mesa de negociaciones en El Cairo, donde se estaba llevando a cabo la ronda de consultas para alcanzar una tregua en Gaza, al rechazar la mayoría de las propuestas de los mediadores. (Texto) (Enviado)

Teherán/Jerusalén - Irán e Israel están librando una guerra de nervios con el intercambio de amenazas y la diseminación de rumores sobre la anunciada represalias iraní por la muerte de siete guardias revolucionarios en el bombardeo contra el consulado iraní de Damasco, del que Teherán culpó a Israel. (Texto) (Audio)(Enviado)

Washington .- El jefe del Comando Central de EEUU, general Erik Kurilla, llegó hoy a Israel para reunirse con altos mandos militares de ese país para tratar la amenaza de un ataque iraní que, según fuentes de inteligencia, puede ser inminente. (Texto)(Enviado)

Berlín - La aerolínea alemana Lufthansa ha suspendido los vuelos previstos para este jueves a la capital iraní, Teherán, por razones de seguridad (Texto) (Enviado)

Varsovia - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa en Varsovia en una cena convocada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, como parte de una gira por varios países europeos para defender el reconocimiento de Palestina como Estado, decisión que el ejecutivo espera adoptar " a muy corto plazo". (Texto) (Foto) (Vídeo)

(La cena es a las 17.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Kiev - Rusia prosigue su campaña de ataques contra el sistema energético ucraniano golpeando infraestructuras de generación y distribución en regiones de todo el país y vuelve a dejar sin luz a cientos de miles de ucranianos. (Texto)(Audio)(Enviado)

Viena - El OIEA, el organismo de energía nuclear de la ONU, ha alertado este jueves de nuevo del peligro de un accidente en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por tropas rusas, si continúan los ataques como los producidos el pasado domingo, y ha pedido a los dos países que se abstengan de acciones militares que ponen en riesgo la seguridad de la instalación. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Enviado)

Leópolis/Kiev - Los clientes vuelven a Zara, Pull&Bear y otras tiendas de Inditex que reabren hoy en Leópolis tras retomar la actividad en Kiev la semana pasada, con lo que el gigante textil español completa la lista de marcas internacionales que han regresado a Ucrania tras una larga pausa desde el inicio de la invasión rusa. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (foto) (vídeo) (Enviado)

Riga - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, firmó este jueves con su homólogo letón, Edgar Rinkevics, un acuerdo de garantías de seguridad de diez años de duración, similar al que ya rubricó con otros países como Alemania, Francia y el Reino Unido. (texto)(foto)(vídeo) (Enviado)

MÉXICO ECUADOR

Ciudad de México -El Gobierno mexicano pidió suspender a Ecuador de la ONU por el asalto a su Embajada en Quito en la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que presentó este jueves. (Texto) (foto) (Audio) (vídeo) (Enviado)

- Quito - El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas está en huelga de hambre en la cárcel, dice su abogada, Sonia Vera (Enviado)

EEUU ASIA

Washington - Los líderes de Estados Unidos, Joe Biden, Japón, Fumio Kishida, y Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., celebran este jueves en la Casa Blanca una cumbre trilateral que busca abordar las tensiones con Pekín en el mar de China Meridional, ahondando en la estrategia de Washington de tejer alianzas en la región para contener al gigante asiático. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

- El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, da un discurso ante las dos cámaras del Congreso estadounidense. (Texto) (Foto)

Pekín - Pekín acusó este jueves a Estados Unidos y a Japón de "difamar y atacar a China" durante la reunión que mantuvieron en Washington el presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro nipón, Fumio Kishida, que anunciaron la mayor remodelación de la alianza militar entre los dos países en 65 años. (Texto) (Enviado)

VIETNAM CORRUPCIÓN

Ho Chi Minh.- Un tribunal de Vietnam condenó a muerte este jueves a la empresaria Truong My Lan, acusada de apropiarse de unos 12.500 millones de dólares a través de depósitos bancarios, uno de los mayores casos de corrupción en el país, que emprende una campaña contra el fraude. (Texto)(Enviado)

SUDÁN AL BASHIR

Jartum - El 11 de abril de 2019, unas esperanzadoras protestas en Sudán acabaron con las tres décadas de dictadura de Omar al Bashir, que fue depuesto por los militares. Pero cinco años después, son ellos los que le protegen en medio de una cruenta guerra en el país. Por Al Nur al Zaki (Texto) (Audio) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Cód: 11275720, 8822222 y otros) (Enviado)

FESTIVAL CANNES

París - 'Megalópolis' de Francis Ford Coppola; 'Kinds of kindness' de Yórgos Lánthimos; 'The shrouds' de David Cronenberg y 'Parthenope' de Paolo Sorrentino, estarán entre los 19 filmes que competirán por la Palma de Oro de la 77 edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 14 al 25 de mayo. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Enviado)

(Se ha enviado el listado de películas de la sección oficial del Festival de Cannes)

GARCÍA MÁRQUEZ

Bogotá - Una de las características del universo literario de Gabriel García Márquez es la manera magistral con la que narraba situaciones relacionadas con la salud o la muerte de sus personajes, un método ahora revelado en 'Los médicos de Macondo', libro que será publicado en julio próximo. Por Jaime Ortega Carrascal (Texto) (Foto) (Vídeo) (Enviado)

AGENDA INFORMATIVA

Luxemburgo - UE EUROGRUPO - Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona celebran una reunión en la que debatirán sobre la competitividad de la eurozona, en particular su desempeño comercial, y pasarán revista a los últimos avances en el proyecto para un futuro euro digital. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA BIELORRUSIA.- Los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Vladímir Putin y Alexandr Lukashenko, se reúnen en el marco de la visita de trabajo del mandatario bielorruso a Moscú (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Nueva York.- ONU COREA DEL NORTE.- La Asamblea General se reúne para debatir el uso del derecho de veto por parte de Rusia y China el pasado 28 de marzo a una resolución sobre Corea del Norte en el Consejo de Seguridad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami (EEUU).- EEUU ARGENTINA.- El presidente de Argentina, Javier Milei, de visita en EE.UU. desde el miércoles, se reúne este jueves en Miami con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y posteriormente ofrecerá una charla a estudiantes en la Universidad Internacional de Florida (FIU). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL MODA.- Sao Paulo celebra la 57 edición de la semana de la moda, que contará con 27 desfiles de diseñadores brasileños. (Foto)

Santiago.- CHILE SINDICATOS.- La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el principal sindicato de Chile, convoca un paro nacional "por más democracia, la paz y la justicia social". (foto)(video) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Toronto.- CANADÁ FRANCIA.- El primer ministro francés, Gabriel Attal, se reúne en Ottawa con su homólogo canadiense, Justin Trudeau, así como con la gobernadora general de Canadá, que actúa como jefa de Estado, Mary Simon, para fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países. (Texto)

Roma.- G7 TRANSPORTES.- Los ministros de Transportes del G7, el grupo de democracias más ricas del mundo, se reúnen en la ciudad italiana de Milán (norte) (Texto) (Foto)

La Habana - LATINOAMÉRICA D.HUMANOS - Conferencia de prensa virtual para presentar la campaña "Está pasando de nuevo", una iniciativa de nueve ONG para denunciar la situación de los presos por razones políticas en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Lovaina la Nueva (Bélgica).- UE TRANSPORTE.- Consejo informal de ministros de Telecomunicaciones de la UE. (Texto)

18:30h.- Washington.- EEUU DEFENSA.- Rueda de prensa del portavoz del Pentágono, Pat Ryder.

18:00h.- Londres.- BAFTA VIDEOJUEGOS.- Los BAFTA de los videojuegos celebran su 20ª edición, premios a los que están nominados esperados lanzamientos de 2023 como 'Baldur's Gate 3', 'Marvel's Spider-Man 2', 'Alan Wake 2' o 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'. (Texto)(foto)

17:30h.- Washington.- EEUU GOBIERNO.- La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ofrece una rueda de prensa.

15:00h.- Nueva York.- EEUU JUSTICIA.- Sentencia por narcotráfico de colombiano Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba.

París.- FRANCIA SURREALISMO.- La casa Christie's subasta en París una colección de obras de Man Ray con motivo del centenario de la publicación del Manifiesto del surrealismo, que tuvo lugar el 15 de octubre de 1924. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- Maná trae su gira México Lindo y Querido a Bogotá con tres conciertos en el Movistar Arena. (Texto) (Foto)

22:30h.- Nueva York.- ISRAEL PALESTINA.- Debate con los autores Norman Filkelstein y Slavoj Zizek tras la publicación en EEUU de su libro "El diluvio: Gaza e Israel, de la crisis al cataclismo".

Buenos Aires.- JULIO CORTÁZAR.- Una muestra con ilustraciones originales e instalaciones recuerda, desde este jueves y en la Biblioteca del Congreso argentino, al escritor argentino Julio Cortázar, de cuyo fallecimiento se cumplen 40 años en 2024. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo - URUGUAY ELECCIONES - La Asociación de la Prensa del Uruguay y los partidos políticos reafirman el Pacto Ético del Sistema Político, en virtud del cual se comprometen a luchar contra la desinformación y a llevar a cabo una campaña electoral libre de noticias falsas. (foto) (video)

Lima.- PERÚ PETRÓLEO.- La empresa estatal Perupetro da a conocer al ganador de la concesión del Lote X de petróleo, el segundo de mayor producción en el territorio peruano, entre dos consorcios conformados por empresas de Estados Unidos, Brasil y Perú. (Texto)

int/vh

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245