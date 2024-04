Mariló Montero desvela cómo es la Reina Sofía en las distancias cortas tras su hospitalización

Casa Real informaba con una escueta nota de prensa ayer a mediodía que la Reina Sofía estaba ingresada en la Clínica Ruber Internacional de Madrid desde la noche del viernes a causa de una infección del trato urinario. Sin entrar en detalles, informaban de que la evolución de la Emérita estaba siendo rápida y favorable, evitando así crear una alarma innecesaria en torno a la salud de la madre del Rey Felipe VI, de 85 años. Un ingreso hospitalario sobre el que se ha pronunciado Mariló Montero, aplaudiendo la transparencia de Zarzuela después de lo sucedido con la Casa Real británica a raíz de la enfermedad del Rey Carlos III y de la Princesa de Gales, Kate Middleton: "Lo que me parece muy bien es que han hecho una información muy clara sobre su estado de salud y los motivos del ingreso y eso después de ver lo que ha ocurrido con la Monarquía Británica, creo que han actuado correctamente". "Nos da tranquilidad, es una persona que está muy bien atendida, al parecer goza siempre de muy buena salud, esperemos que se restablezca rápidamente, que siga con esa fortaleza y con los actos a los que ella siempre acude donde es siempre muy bien recibida. Lo que trasmito es que tengo deseos de que se restablezca lo antes posible" afirma. Como confiesa, "por las pocas veces que he estado con ella", Doña Sofía es "muy cercana" y no tiene más que buenas palabras para ella. "Es una mujer que sabe muy bien tratar a las personas que estamos citadas en los eventos, una conversación muy correcta, muy amable y muy interesante" asegura, destacando que es "una mujer muy fuerte que ha demostrado muchos valores y que ha demostrado también que con su actitud ha allanado bastante los baches que han venido, con mucha dignidad".