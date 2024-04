Nigeria completa el grupo olímpico de España y Zambia deja fuera a la Marruecos de Jorge Vilda

Nigeria completó este martes el grupo de la selección femenina de fútbol en los Juegos Olímpicos de París después de eliminar a Sudáfrica, mientras que el otro billete africano fue para Zambia, que remontó para dejar fuera a Marruecos, entrenada por el español Jorge Vilda. El combinado nigeriano sacó el máximo partido al gol de penatli de la jugadora del Atlético de Madrid Rasheedat Ajibade en la ida en casa ya que empató sin goles en su partido de vuelta celebrado en Pretoria donde las sudafricanas apretaron mucho, sobre todo en el segundo tiempo, pero se toparon con una acertada Chiamaka Nnadozie. De este modo, las 'Súper Águilas' volverán a disputar unos Juegos Olímpicos 16 años después de su participación en los de Pekín, donde no sumaron ningún punto, y quedarán encuadradas junto a España, Japón y Brasil. Por su parte, el exseleccionador español Jorge Vilda no pudo llevar a Marruecos a sus primeros Juegos Olímpicos después de no aprovechar el 1-2 conseguido en la ida ante Zambia, que remontó en Rabat en un encuentro de vuelta que necesitó de la prórroga. La delantera Barbra Banda neutralizó la ventaja del combinado norteafricano poco antes del descanso y aunque las locales tuvieron buenas opciones no pudieron igualar y se vieron condenadas a una prórroga donde sentenció de nuevo Banda con un tanto de penalti al filo del primer tiempo. Las 'Reinas de Cobre', de este modo, repetirán presencia en los Juegos tras su participación en Tokio en un grupo junto a Estados Unidos, Alemania y Australia.