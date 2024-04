Cayetana Guillén Cuervo manda un cariñoso mensaje a Rodolfo Sancho ante el juicio de su hijo Daniel

Demostrando una vez más su apoyo incondicional a su hijo, Rodolfo Sancho se encuentra en Tailandia desde hace varios días y este lunes ha asistido a la primera sesión del juicio por el que Daniel se enfrenta a una condena a pena de muerte por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en agosto de 2023. Después de 8 meses en absoluto silencio, el popular actor ha dado un paso al frente y ha revelado en la docuserie de HBO Max, 'El Caso Sancho', cómo se enteró de que su hijo había sido detenido en el país asiático y cómo ha sobrellevado la presión mediática y todo lo que se ha publicado sobre el joven en nuestro país. "Fue esa sensación burdamente conocida como estar en una película. Mi primera reacción fue de estupefacción y no creerme a pies juntillas lo que estaban contando porque no cuadraba nada. Todo era muy extraño, pero aunque no he vivido nunca nada así enseguida me puse en marcha" ha rememorado. Un documental sobre el que Cayetana Guillén Cuervo, gran amiga de Rodolfo -con el que ha trabajado en series como 'El Ministerio del Tiempo'- ha evitado pronunciarse en el encuentro de nominados de la II edición de los Premios Talía de las Artes Escénicas de España: "No tengo nada que decir. Es demasiado doloroso y opina todo el mundo. Las opiniones hay que intentar... Una opinión es una cosa horrorosa" ha asegurado, manteniéndose al margen tanto del testimonio del actor como del juicio contra Daniel que ha arrancado este martes en Tailandia. Sin embargo, Cayetana sí ha querido mostrar su apoyo incondicional al hijo de Sancho Gracia y mandarle un mensaje en estos durísimos momentos. "Amo a Rodolfo y a su familia. Y no tengo nada más que decir" ha zanjado.