Prohens reconoce al RCD Mallorca "todo lo que han dado" en la Copa del Rey y confía en que "habrá más finales"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto a representantes de las demás autoridades de Baleares, ha recibido este lunes, en el Consolat de Mar, al RCD Mallorca, un equipo al que le ha agradecido "todo lo que han dado" en la Copa del Rey y en el que ha confiado para disputar "más finales" porque, ha asegurado, las "habrá". Prohens ha sido la encargada de dar la bienvenida al equipo subcampeón de la Copa, y a los aficionados que les han acompañado, a este "pequeño y sencillo" acto de homenaje que, a su juicio, era "imprescindible" realizar desde las principales instituciones de las Islas para reconocer la labor hecha por el equipo, "todo lo que" este "ha dado" y "el mérito que tiene haber llegado hasta el final". En este sentido, ha agradecido al conjunto bermellón haber regalado al mallorquinismo, 21 años después, "una nueva noche mágica", además de "todo el camino de lucha, al ir pasando rondas" hasta llegar a la final del pasado sábado ante el Athletic Club de Bilbao en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde los jugadores del RCD Mallorca "se dejaron la piel, tiraron de carácter, de nervios, de esfuerzo, de concentración y de trabajo en equipo", demostrando "la compenetración de un equipo que en pocos años ha pasado del infierno a tocar el cielo, del barro a la final de La cartuja", ha reseñado. Asimismo, Prohens ha tenido palabras de agradecimiento para la afición bermellona. "A todos ellos, a los más de 20.000 mallorquinistas que os habéis desplazado a Sevilla, os quiero dar las gracias por haber sido una afición ejemplar, por su ilusión contagiosa, por su absoluta unión, dejando de lado las diferencias, lo que siempre resulta especial, y yo creo que todos los que lo pudieron compartirlo, lo recordamos todavía con la piel de gallina. La 'Operación Cartuja' fue todo un éxito", ha asegurado. La presidenta también ha mencionado a "los miles de mallorquinistas que no se pudieron desplazar, que quedaron en las islas, siguiendo el partido, en las plazas, en la pantalla que colocó el ayuntamiento de Palma en la plaza de la Reina, en familia" porque "se oyó una sola voz, un solo color y una sola bandera". "Esta es la magia de este deporte, esta es la magia del Mallorca", ha añadido. "No hemos conseguido la Copa pero se han logrado otras cosas, como ser más fuertes como equipo, como afición, como club, como islas", ha dicho Prohens. "Ya sois historia del mallorquinismo, sois los héroes de toda una generación", ha añadido dirigiéndose a todos los jugadores del RCD Mallorca, a los que les ha pedido que se sientan "orgullosos" porque los aficionados "lo están" de ellos. Así, se ha mostrado convencida de que "habrá más finales" y que "la Supercopa de España será una nueva oportunidad" para alzar un título. Por este motivo, les ha pedido también "seguir trabajado con toda la exigencia que marca el míster Javier Aguirre, al que habrá que dejar de llamar el vasco Aguirre para comenzar a decirle el mallorquín Aguirre, para firmar seguro un gran final de temporada". Finalmente, Prohens ha tenido una mención especial para "dos personas que representan lo que es el mallorquinismo, la constancia, el compromiso con un club, el sacrificio, las renuncias, el sufrimiento del 'Mallorqueta', que durante estas semanas lo han repetido mucho, venimos del infierno para tocar el cielo". "Ellos dos se quedaron cuando el RCD Mallorca jugaba en el infierno. Y hoy son los ídolos de toda una isla, de toda una afición, de toda una generación, los capitanes Abdón Prats y Antonio Raíllo". También, ha concluido, "al presidente del RCD Mallorca, Andy Kohlberg y a todo su equipo, por su apuesta por el fútbol de estas Islas". KOHLBERG: "NOS SENTIMOS CAMPEONES" Precisamente, el presidente del RCD Mallorca también ha intervenido durante la recepción de las autoridades de Baleares al equipo, para afirmar que el equipo, pese a la derrota en La Cartuja, se siente "campeón" porque se ha "hecho historia". "El club, nuestra gente, la isla entera, todos hemos hecho historia", ha subrayado. "Vamos a recordar siempre esta copa y este final. Vamos a recordar la ilusión de la gente. Las calles de Sevilla llenas de rojo. La Fan Zone con una fiesta de todos y 21.000 mallorquinistas en La Cartuja. Palma con miles de personas viendo el partido en Plaza de la Reina", ha manifestado, añadiendo que "fue una pena" la derrota" porque el equipo estuvo "muy cerca" de la victoria. "Estamos orgullosos de nuestro equipo. Estamos muy orgullosos de todos vosotros. Gracias a Javier y todo su equipo técnico. Y gracias a nuestros capitanes y a toda la plantilla. Estamos también orgullosos por todo el staff, por el club, por nuestro equipo, por el apoyo que recibimos de las autoridades. No nací en Mallorca, pero me siento muy aquí. Desde el sábado aún mucho más", ha manifestado. Kohlberg ha reiterado en que "el resultado no era el que quería el equipo, pero esto es el deporte". "Ganar o perder forma parte del deporte. Lo importante es volver a casa con la satisfacción de haber hecho todo lo posible por conseguir el objetivo. Y lo habéis hecho, así que cabeza bien alta", ha enfatizado, convencido de que "esta Copa del Rey significa mucho más que una copa, es un movimiento social. Somos campeones para la gente, para los niños. Somos campeones por nuestros valores, por nuestra entrega. Por haber recuperado la esencia del mejor Mallorca". Así, para terminar, se ha comprometido a "continuar trabajando duro para seguir creciendo". "Tenemos un futuro brillante delante nuestra. ¡Visca el Mallorca y su gente!", ha concluido. RAÍLLO: "SEGUIREMOS PELEANDO PARA VIVIR MUCHOS MÁS MOMENTOS ASÍ" Finalmente, el capitán del RCD Mallorca, Antonio Raíllo, ha tomado la palabra para agradecer en nombre de toda la plantilla "el cariño" que les han hecho sentir en el desplazamiento a Sevilla y en el recibimiento de nuevo en la isla. "Creo que nos habéis hecho sentir como en casa, estando en una ciudad muy lejos de aquí, a la que al fin y al cabo teníais que desplazaros, que moveros y sacrificaros. Muchas gracias de verdad, nos sentimos muy arropados, como en casa", ha asegurado, dirigiéndose a la afición. "No conseguimos el objetivo final, que era la victoria, que era venir aquí con muchas ganas de celebrar, pero que seguiremos peleando para que vivamos muchos más momentos así", ha asegurado. Al acto de recepción al RCD Mallorca han asistido además de la presidenta Prohens, el presidente del Parlament, Gabriel Le-Senne; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde del Ayuntamiento de Palma, Jaime Martínez, y el presidente de la Federación de Fútbol de Baleares, Pep Sansó, que han entregado un obsequio al club, respectivamente. También lo han hecho el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y el Comandante General de las Islas, Fernando Luis Gracia Herréiz.