Nueva especie de gusano en el Mediterráneo con ojos de otro mundo

Una nueva especie de gusano de cerdas ha asombrado a los científicos por contar con un sistema de visión avanzada con ojos enormes, tratándose de una criatura tan primitiva. Sus ojos son tan agudos que pueden compararse con los de los mamíferos y los pulpos. Los expertos de la Universidad de Copenhague y la Universidad de Lund que lo han investigado sospechan que estos gusanos marinos pueden tener un lenguaje secreto, que utiliza luz ultravioleta que sólo ven sus propias especies. El gusano de cerdas Vanadis tiene ojos tan grandes como piedras de molino, en términos relativos. De hecho, si nuestros ojos fueran proporcionalmente tan grandes como los de este gusano marino del Mediterráneo, necesitaríamos una carretilla grande y resistente y brazos musculosos para cargar los 100 kg extra. En conjunto, los ojos del gusano pesan unas veinte veces más que el resto de la cabeza del animal y parecen grotescamente fuera de lugar en esta diminuta y transparente criatura marina. Como si le hubieran atado al cuerpo dos globos gigantes de color rojo brillante. Los gusanos de cerdas Vanadis, también conocidos como poliquetos, se pueden encontrar alrededor de la isla italiana de Ponza, al oeste de Nápoles. Estos gusanos son nocturnos y están fuera de la vista cuando el sol está alto en el cielo. Entonces, ¿para qué sirven? El neurobiólogo y biólogo marino Anders Garm del Departamento de Biología de la Universidad de Copenhague trató de averiguarlo. Quedó enganchado cuando su colega Michael Bok de la Universidad de Lund le mostró una grabación del gusano de las cerdas. "Juntos, nos propusimos desentrañar el misterio de por qué un gusano transparente y casi invisible que se alimenta en la oscuridad de la noche ha evolucionado hasta adquirir ojos enormes. Como tal, el primer objetivo era responder si los ojos grandes dotan al gusano de buena visión", dice en un comunicado Michael Bok, quien, junto con Garm, es autor de un nuevo artículo de investigación que hace precisamente eso. Resulta que la visión de Vanadis es excelente y avanzada. Las investigaciones han demostrado que este gusano puede usar sus ojos para ver objetos pequeños y seguir sus movimientos. "Es realmente interesante porque una habilidad como esta normalmente está reservada a nosotros, los vertebrados, junto con los artrópodos (insectos, arañas, etc.) y cefalópodos (pulpos, calamares). Esta es la primera vez que se demuestra una vista tan avanzada y detallada. Más allá de estos grupos. De hecho, nuestra investigación ha demostrado que el gusano tiene una visión excelente. Su visión está a la par con la de los ratones o las ratas, a pesar de ser un organismo relativamente simple con un cerebro pequeño", dice Garm. Esto es lo que hace que los ojos y la extraordinaria visión del gusano sean únicos en el reino animal. Y fue esta combinación de factores sobre el gusano de cerdas Vanadis lo que realmente llamó la atención de Garm. El trabajo del investigador se centra en comprender cómo sistemas nerviosos simples pueden tener funciones muy complejas, como fue sin duda el caso en este caso. Por ahora, los investigadores están tratando de descubrir qué provocó que el gusano desarrollara una vista tan buena. Los gusanos son transparentes, excepto sus ojos, que necesitan registrar la luz para funcionar. Por tanto, no pueden ser inherentemente transparentes. Eso significa que vienen con compensaciones evolutivas. Como hacerse visible debe haber tenido un costo para los Vanadis, algo en los beneficios evolutivos de sus ojos debe superar las consecuencias. No está claro exactamente qué ganan los gusanos, sobre todo porque son animales nocturnos que se esconden durante el día, cuando los ojos suelen funcionar mejor. "Nadie ha visto nunca al gusano durante el día, por lo que no sabemos dónde se esconde. Por lo tanto, no podemos descartar que sus ojos también se utilicen durante el día. Lo que sí sabemos es que sus actividades más importantes, "Como encontrar comida y aparearse, ocurren por la noche. Por lo tanto, es probable que sea entonces cuando sus ojos son importantes", dice Garm. Parte de la explicación puede deberse al hecho de que estos gusanos ven longitudes de onda de luz diferentes a las que vemos los humanos. Su visión está adaptada a la luz ultravioleta, invisible al ojo humano. Según Garm, esto puede indicar que el propósito de sus ojos es ver señales bioluminiscentes en el mar nocturno, que de otro modo sería completamente negro. "Tenemos la teoría de que los propios gusanos son bioluminiscentes y se comunican entre sí a través de la luz. Si se utiliza luz azul o verde normal como bioluminiscencia, también se corre el riesgo de atraer a los depredadores. Pero si, en cambio, el gusano utiliza luz ultravioleta, permanecerá invisibles para animales distintos de los de su propia especie. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que han desarrollado una visión ultravioleta aguda para tener un lenguaje secreto relacionado con el apareamiento", dice Garm. "También puede ser que estén buscando presas de bioluminiscencia ultravioleta. De todos modos, esto hace que las cosas sean realmente emocionantes, ya que la bioluminiscencia ultravioleta aún no se ha presenciado en ningún otro animal. Por lo tanto, esperamos poder presentar esto como el primer ejemplo", dice el investigador.