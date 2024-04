Finaliza el soporte pera el sistema de seguridad Google Nest Secure y las cámaras Dropcam

Google ha finalizado el soporte del sistema de seguridad para el hogar Nest Secure, el sistema de alarma que funciona con la aplicación Nest y que permite establecer una configuración personalizada; así como de sus cámaras de vigilancia Dropcam. Este ecosistema de seguridad para el hogar, lanzado en 2017, se compone de un sistema de alarma, teclado y micrófono, llamado Nest Guard, así como llavero (Nest Tag) y el sensor Nest Detect. La compañía anunció que descontinuaría este servicio en 2020, pero hasta el año pasado no había concretado la fecha del fin de soporte, que sería este lunes, 8 de abril, tal y como adelantó uno de los especialistas de la Comunidad en el foro de Google. Con ello, también señaló que pondría fin al soporte para su cámara de vigilancia Dropcam, que ofrece servicio de videovigilancia en directo o en diferido y que permite grabar casi un centenar de horas seguidas. Como alternativa, los usuarios de Google Nest Secure pueden emplear el sistema ADT Self Setup, que se lanzó en marzo de 2023 y que se integdra con los dispositivos Google Nest, incluido el timbre inteligente y cámaras exteriores e interiores. Además, funciona con Google Home, tal y como ha señalado The Verge.