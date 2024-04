Bruselas constata una reducción del 34,8% en los gastos en ayudas estatales en 2022

La Comisión Europea ha constatado este martes que los Estados miembro notificaron unos 228.000 millones de euros de gastos en ayudas estatales en 2022, lo que supone una reducción del 34,8% con respecto al año anterior, cuando los gastos alcanzaron los 349.7000 millones, según el indicador de ayudas estatales 2023 publicado este martes. Los gastos de 2022 se destinaron a objetivos como las medidas de crisis relacionadas con la pandemia de coronavirus o la guerra de Rusia contra Ucrania, entre otras medidas, lo que corresponde al 1,4% del PIB de la UE de 2022. Bruselas ha señalado en un comunicado que estos datos muestran que, a pesar de una fuerte reducción del gasto en ayudas estatales en 2022 en comparación con 2021, los Estados miembro siguieron apoyando a las empresas afectadas por las crisis provocadas por la pandemia de coronavirus y la guerra de Rusia contra Ucrania. La reducción del gasto en ayudas estatales en 2022 se debe, según apunta la Comisión, a la eliminación progresiva de las medidas adoptadas para mitigar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus, en vista de la mejora de la crisis sanitaria en Europa y el levantamiento progresivo de las medidas restrictivas relacionadas. En 2022, en el marco de las medidas relacionadas con el coronavirus, los Estados miembro gastaron 76.650 millones de euros, lo que representa alrededor del 33,6% del gasto total en ayudas estatales y el 0,48% del PIB de la UE en 2022. El gasto en medidas relacionadas con el coronavirus se redujo en un 60,5% en comparación con 2021. El gasto total en medidas relacionadas con la invasión rusa de Ucrania ascendió a 39.330 millones de euros, lo que representa alrededor del 17% del gasto total en ayuda estatal y el 0,25% del PIB de la UE. En 2022, los Estados miembros han reducido su gasto también para objetivos no relacionados con la crisis hasta los 112 mil millones de euros --0,7% del PIB de la UE en 2022--, lo que representa alrededor del 49% del gasto total en ayudas estatales. En comparación con 2021, esto corresponde a una reducción del 28% --43.530 millones de euros menos--, después del ajuste por inflación. Aparte del gasto para hacer frente a las crisis, la protección del medio ambiente sigue siendo el principal objetivo político de los Estados miembro, ya que es una de las metas en las que los países de la UE han gastado, con diferencia, más en 2022 --41.510 millones de euros, alrededor del 37% del gasto en ayuda estatal para medidas no relacionadas con la crisis--, aunque el valor del gasto se redujo en un 46% respecto a 2021 en términos reales. El segundo objetivo político es el desarrollo regional, con 13.910 millones de euros, --más del 12% del gasto en ayuda estatal para medidas no relacionadas con la crisis--, que, por el contrario, muestra un aumento del 4,8% en 2022.