Völler renueva hasta 2026 como director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol

Berlín, 8 abr (EFE).- El actual director deportivo de la selección absoluta masculina de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Rudi Völler, continuará desempeñándose en este cargo hasta la conclusión del próximo mundial de Fútbol en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

Así lo decidieron por unanimidad este lunes el consejo de supervisión y la junta de accionistas de la DFB, informó la federación en un comunicado.

"En los últimos catorce meses de trabajo me he dado cuenta de que cada día me gusta más mi función de responsabilidad en la DFB. Lo que quizás empezó como un sentimiento de obligación hacia Alemania, la federación y la selección nacional, hace tiempo que se ha convertido en una cuestión personal", dijo Völler.

Agregó que como director de la selección absoluta, quiere contribuir con su experiencia a "que la selección de fútbol más importante de Alemania vuelva a tener éxito, pero también más allá de la Eurocopa de este verano en casa".

Por su parte, el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, afirmó que con toda su experiencia, Völler es un importante interlocutor y asesor tanto para él, como para los entrenadores y jugadores, además de ejercer una "influencia positiva" en la selección nacional.

"Estoy muy contento de que hayamos podido mantener a Rudi en la DFB más allá de 2024. Tras unos últimos años difíciles, vuelve a haber un gran entusiasmo por la selección nacional", que además del "excelente trabajo" del seleccionador nacional, Julian Nagelsmann, y de su equipo, "se debe también a Rudi Völler", afirmó.

Völler, de 63 años, regresó a la DFB en febrero de 2023 por recomendación del grupo de trabajo creado por Neuendorf, y su vicepresidente primero, Hans-Joachim Watzke, y tras la aprobación de los comités de la federación.

Como jugador, disputó un total de noventa partidos internacionales con Alemania entre 1982 y 1994 y fue campeón del mundo en Italia en 1990, subcampeón en México en 1986 y subcampeón de Europa en Suecia en 1992.

Fue seleccionador nacional de 2000 a 2004 y alcanzó la final del Mundial con su selección en 2002.