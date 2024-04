Victoria Federica y su guiño a Tomás Páramo y María García de Jaime en la boda de Almeida

Que el estilismo de Victoria Federica iba a ser analizado con lupa en la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo era un hecho... pero lo que no nadie esperaba es que eligiera un sencillo vestido de una conocida marca a modo de hacerle un guiño a uno de los matrimonios más relevantes en el mundo influencers. La hija de la Infanta Elena esoció el modelo Tanzanita de la firma Himba Collection (creada por los influencers Tomás Páramo y María García de Jaime) para ser testigo de una de las bodas más importantes del año. Nadie mejor que ella sabe que un enalce de estas características es la plataforma perfecta para visibilizar el gran trabajo que hay detrás de la firma de sus dos amigos. Y lo cierto es que, no solo lo consiguió, también sacó todo su potencial gracias a la elegancia del diseño. Pero... ¿cómo es este vestido? De manda larga, con con abertura lateral en puño, escote en la espalda con tira para anudar en cuello, falda al bies con abertura delantera y detalle nido de abeja en cintura que estilizaba y realzaba su figura... este diseño está agotado actualmente en la web. Si el vestido fue acertado, los complementos nos terminaron de enamorar. Dándonos una lección de estilo, Victoria lució un bolso de mano y sandalias de plataforma granates de terciopelo súper elegantes... ¿por qué? la plataforma no es elevada y el color combinaba a la perfección con el conjunto del estilismo.