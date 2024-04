María Méndez: "La gente se está enganchando a la selección cada vez más"

La defensa de la selección española María Méndez celebró que la afición se esté "enganchando cada vez más" al equipo, como demuestra el hecho de que se hayan vendido todas las localidades para verle este martes en Burgos ante la República Checa, un duelo clasificatoria para la Eurocopa de 2025 que afrontan con "los pies en el suelo" pese al buen momento que atraviesan y porque son el rival a batir. "Totalmente, creo que es una cosa que tenemos que agradecer a la afición. Cada vez la gente se está enganchando más con nosotras, nos ayudan un montón, nos apoyan, son una más y agradecerles todo el apoyo y pues animarles a que sigan con nosotras, que tenemos muchas cosas que disfrutar con ellos y de ellos", señaló Méndez en rueda de prensa previa al duelo de este martes ante la República Checa para el que se han agotado las entradas. La central del Levante UD reconoció que "no es agradable para cualquier jugadora" quedarse fuera de un Mundial como le sucedió a ella, pero que prefirió quedarse "con lo positivo de seguir trabajando". "Seguí exprimiéndome al máximo para poder vivir momentos como los que estoy viviendo ahora con la selección. Estoy disfrutando de cada concentración y cada oportunidad que me den y tratando de ayudar al equipo en lo que pueda", advirtió. Tras el 0-7 ante Bélgica del pasado viernes, la ovetense tiene claro que no se van a relajar ante las checas, en teoría más asequible. "Al final creo que cada rival te exige. Independientemente de que hayas ganado el anterior, cada equipo tiene su forma de jugar y sus balas para ganarte, así que lo afrontamos de la mejor manera posible. Sabemos que será difícil, pero estamos con la ilusión de poder conseguir los tres puntos e irnos invictas en esta primera fase", expresó. "Creo que afrontamos los partidos con la máxima humildad posible, sabiendo que hemos hecho un papel muy importante en el Mundial y que venimos de hacer siete goles a Bélgica, pero estamos con los pies en el suelo. Sabemos que República Checa quiere ganarnos como cualquier otro rival y tenemos que hacer un papel muy serio para poder llevarnos los tres puntos, porque todos los rivales suman y a día de hoy todos te quieren ganar", añadió al respecto. Sobre el hecho de compartir vestuario con jugadoras experimentadas como Alexia Putellas, Irene Paredes o Jenni Hermoso, Méndez recalcó que "son referentes para todas". "Tratamos de empaparnos de todas las cosas buenas que nos puedan aportar, siempre te intentan ayudar porque al final también viene bien para ti", indicó. "Todas somos importantes y todas sumamos. Ellas tienen mucha experiencia y mucho fútbol y sólo entrenar con ellas hace que mejores, con lo cual todas las jóvenes que venimos por detrás tratamos de juntarnos a ellas y copiarles todo lo bueno para poder seguir mejorando", manifestó la defensa 'granota'. Esta 'ventana' internacional ha abierto un duro tramo con muchos partidos concentrados y la central apuntó que tratan de llegar "en las mejores condiciones físicas y mentales para cualquier competición" y que toda jugadora "quiere jugar el máximo de minutos". "Son competiciones con la selección, que es distinta a tu club, y todas queremos estar aquí y sumar y se ha hecho así. Tenemos partido y queremos ganar independientemente de la carga de minutos o no", comentó. Finalmente, María Méndez fue preguntada por su futuro en el Levante UD, con el que termina contrato el próximo 30 de junio, lo que ha despertado rumores sobre si seguirá o no, lo que considera "cosas normales en estas alturas de la temporada". "Estoy centrada en acabar bien con mi club, en ahora disfrutar de la selección y ganar y conseguir los tres puntos y Dios dirá al final de temporada", zanjó.