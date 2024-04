Froilán, de fiesta en un after hasta las 11.00 de la mañana tras la boda de Martínez-Almeida

Alejado de polémicas y escándalos desde que se instaló en Abu Dabi en febrero de 2023, Froilán ha regresado a nuestro país para asistir, con su madre, su hermana Victoria Federica y el Rey Juan Carlos, entre otros miembros de su familia, a la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo y Moreno. Un viaje exprés que el sobrino de Felipe VI ha exprimido al máximo, ya que como ha revelado 'Socialité' el sábado no solo estuvo en el 'sí quiero' del año. Para sorpresa de todos puesto que la celebración que tuvo lugar en la finca 'Canto de la Cruz' -propiedad de la familia de la novia- se alargó hasta altas horas de la noche, Froilán era de los primeros en abandonar la fiesta en compañía de su abuela la Reina Sofía, cuando todavía era de día. ¿El motivo? Tenía otros planes, que ahora han quedado al descubierto. El hijo de la infanta Elena acudió a la fiesta del primer aniversario de una conocida discoteca de la capital después de pasar por la casa familiar para ponerse un look más adecuado para la noche madrileña, cambiando el traje y la corbata que llevó a la boda por un pantalón negro y una sudadera en el mismo color. Según el programa de Mediaset, Froilán estuvo en dicho local de moda con sus amigos hasta cerca de las 6 de la mañana y posteriormente, en lugar de irse a casa y demostrando que su energía es inagotable, se desplazaba a un after de la localidad madrileña de Leganés, que abandonaba en torno a las 11.00 horas para, sin hacer declaraciones, regresar al domicilio de su madre para descansar. Aunque no está confirmada su presencia, todo apunta que el sobrino de Felipe VI asistirá este lunes por la tarde con el resto de su familia al funeral en memoria de Fernando Gómez-Acebo, y posteriormente regresará a Abu Dabi con su abuelo para continuar con la discreta vida que lleva en el Emirato.