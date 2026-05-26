El petróleo de Texas cae un 4,06 % en la apertura, hasta 92,68 dólares

Nueva York, 26 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este martes con una bajada de un 4,06 %, hasta los 92,68 dólares el barril, cuando existe entre los inversores esperanza de un pacto para reabrir el estrecho de Ormuz, incluso después de los ataques mutuos en la región.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., restaban 3,92 dólares con respecto al cierre del día anterior. EFE

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