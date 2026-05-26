Directivos de una empresa municipal, detenidos en una operación anticorrupción en Portugal

Lisboa, 26 may (EFE).- Altos cargos de la Empresa Municipal Águas de Gaia, en el norte de Portugal, están entre las 13 personas que fueron detenidas este martes en el marco de una operación anticorrupción en el país ibérico, informaron fuentes policiales.

La Policía Judicial (PJ) lusa precisó en un comunicado que los arrestados son sospechosos de haber cometido los delitos de corrupción activa y pasiva, abuso de poder y blanqueo, estando en causa un valor total de ocho millones de euros.

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Esta investigación, que llevaba en desarrollo 17 meses, estaba enfocada en "una amplia red organizada de criminalidad económica y financiera" que salía adelante "mediante los esfuerzos conjuntos de empresarios del sector privado y empleados de la empresa municipal de agua Águas de Gaia, que ostentaban importantes poderes de decisión en el contexto de la contratación pública y su ejecución".

Entre los detenidos hay empresarios de varios sectores de actividad y altos cargos de la Empresa Municipal Águas de Gaia, así como otros trabajadores de la entidad, que, desde 2024, eran responsables de la ejecución de procedimientos de contratación pública con las sociedades sospechosas.

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Según sus datos, los implicados establecieron a lo largo del tiempo un sistema estable, "funcionalmente orientado a la manipulación del proceso para tomar decisiones administrativas".

En ese sentido, la contratación pública "fue instrumentalizada para obtener ventajas patrimoniales y no patrimoniales ilegales" y mediante prácticas "reiteradas y coordinadas" para condicionar la toma de decisiones.

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La PJ añadió que investigan también la posibilidad de que la empresa municipal fuera usada para fines privados, lo que se traduciría en una "apropiación ilegítima de medios públicos, materiales y humanos, en violación de los deberes que deben cumplir los funcionarios".

Durante esta operación también aprehendieron vehículos de alta cilindrada y tres armas de fuego, así como decenas de miles de euros, entre otros materiales. EFE

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