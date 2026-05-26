Rusia da un paso más para legalizar la confiscación de bienes de rusos emigrados

Moscú, 26 may (EFE).- La Duma o cámara de diputados rusa aprobó una ley que permite la confiscación de bienes a aquellos ciudadanos rusos que emigraron del país e incumplan la ley contra los intereses de Rusia.

"Quienes huyeron al extranjero y, con la ayuda de patrocinadores occidentales, incitan al terrorismo y al extremismo, justifican el nazismo e insultan a nuestros soldados y oficiales, deben comprender que tendrán que responder por sus actos, tanto por delitos penales como administrativos", declaró el presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, citado por TASS, al comentar el proyecto de ley.

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La ley entraría en vigor a los 10 días siguientes de su aprobación por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, aunque primero tiene que pasar por el visto bueno del Senado.

Esta ley permitiría confiscar los bienes de la oposición política rusa en el exilio, muchos de los cuales han sido declarados agentes extranjeros.

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Desde el inicio de la guerra de Ucrania, Rusia está viviendo un proceso de redistribución de la propiedad que pasa primero por la nacionalización de patrimonio y luego reventa a manos privadas o cesión a agencias estatales.

En marzo de este año, el ministro ruso de Finanzas, Antón Siluánov, aseguró que espera ingresar en 2026 alrededor de 1.202 millones de dólares por la privatización de activos estatales, la misma cantidad que el año anterior.

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En octubre de 2025, el Kremlin reconoció que, parte del proceso de nacionalización de activos, se realiza en respuesta a las sanciones internacionales y las medidas de congelación de activos rusos en el extranjero impuestas a raíz del inicio de la guerra por parte de Rusia.

A mediados del año pasado, medios locales informaron que Rusia confiscó bienes valorados en 50.000 millones de dólares que se encontraban en manos privadas, lo que equivale al 2 % del PIB. EFE

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