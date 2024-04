Chanel y LVMH van tras la misma torre de la Quinta Avenida en Manhattan

(Bloomberg) -- Chanel Ltd. está en conversaciones para comprar un edificio en la Quinta Avenida de Manhattan, uniéndose a la competencia entre los principales minoristas del mundo para hacerse con lugares en el icónico corredor comercial de lujo de Nueva York.

Chanel está en conversaciones para comprar 745 Fifth Ave., según una persona familiarizada con el asunto. La marca compite con LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, que también ha estado en negociaciones para adquirir el edificio en la esquina de la calle 58, dijo la persona, que pidió no ser identificada citando información privada.

Un portavoz de Chanel declinó hacer comentarios. Portavoces de LVMH y el propietario Paramount Group Inc. declinaron comentar.

Los minoristas de lujo globales han estado compitiendo por poseer edificios en la Quinta Avenida de Manhattan en los últimos meses. El propietario de Gucci, Kering SA, dijo que compró 715-717 Quinta Avenida por US$963 millones anteriormente este año. Entidades vinculadas a Prada SpA estaban interesadas en la compra de dos edificios cercanos por US$835 millones, informó Bloomberg News el año pasado.

Mientras tanto, el relojero suizo Rolex está construyendo un edificio para su sede en 665 Quinta Avenida. El año pasado, LVMH abrió su tienda Tiffany & Co. remodelada en la esquina de la calle 57.

Los minoristas de lujo también buscan propiedades en todo el mundo. La semana pasada, Kering dijo que gastó €1.300 millones (US$1.410 millones) en una propiedad en Milán. El propietario de Gucci y Balenciaga también se ha hecho con edificios en Tokio y París.

