Unai Simón: "La Gabarra existe, a ver si ahora flota"

El futbolista español Unai Simón, portero del Athletic Club, ha bromeado sobre comprobar "si ahora flota" la Gabarra de celebraciones de la entidad bilbaína, después de que su equipo haya conquistado este sábado la Copa del Rey después de 40 años de sequía, con un triunfo por penaltis frente al RCD Mallorca en el Estadio de La Cartuja (Sevilla). "Existe, a ver si ahora flota, que es la pregunta del millón. Da igual, da igual, da igual... La verdad es que estamos muy contentos, todo Bilbao está muy feliz por lo que acabamos de hacer y la verdad es que estamos muy orgullosos de toda nuestra gente, de toda la gente que ha estado a nuestro lado y esperemos recibirles el jueves", ha dicho a Movistar Plus+ después de la victoria rojiblanca en esa tanda (4-2). En este sentido, el guardameta ha vaticinado las próximas horas de la plantilla campeona. "Entiendo que será un poco aprovechar a estar juntos nosotros, el vestuario, los técnicos, las familias. Con toda la gente que ha estado a nuestro lado en todo momento, en los momentos buenos y en los malos, hacer una quedad todos y aprovechar estos días hasta el jueves, que se nos van a hacer muy cortos, seguro", ha descrito. Además, se ha emocionado al mirar hacia la grada. "Es que veo a mi madre, veo a mucha gente y entiendo aquí a toda la gente que tiene a los niños, a sus familiares... Toda esta gente nos está apoyando en toda nuestra vida deportiva y lo que no es vida deportiva, así que por eso va por ellos y por todos nuestros familiares que igual no están apoyándonos", ha subrayado Simón, suplente durante esta Copa del Rey. "Es lo peor que se puede pasar porque estás ahí agobiado. No depende de ti, depende de la gente que está en el campo. Llegar a los penaltis, ya lo decía desde el inicio: 'A que llegamos a los penaltis...'. Pero bueno, si llegamos a los penaltis y ganamos de esta manera, pues más ilusión y mucho mejor", ha concluido el reemplazo de Julen Agirrezabala.